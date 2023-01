/R E P R I S E -- Avis aux médias - La SCHL publiera son plus récent Rapport sur le marché locatif/





OTTAWA, ON, le 24 janv. 2023 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son Rapport sur le marché locatif (RML) le jeudi 26 janvier, à 10 h (HE).

Le rapport sera accessible dans la salle de presse de la SCHL.

Le RML publié chaque année par la SCHL présente une analyse détaillée du marché locatif des plus grandes RMR du Canada. Il fournit de l'information sur le marché locatif primaire et sur le marché secondaire des appartements en copropriété offerts en location.

NOUVEAU en 2023 : Les données recueillies par la SCHL feront état de la croissance du loyer moyen des logements locatifs loués à de nouveaux locataires. Ces données permettront de mieux comprendre la difficulté accrue de trouver un logement abordable pour les locataires qui veulent entrer sur le marché ou changer de logement.

En plus d'offrir un aperçu du marché à l'échelle du pays, le RML comprendra des renseignements sur l'offre, l'abordabilité et la disponibilité des logements locatifs dans les RMR canadiennes suivantes :

Toronto

Montréal

Vancouver

Victoria

Edmonton

Calgary

Regina

Saskatoon

Winnipeg

Hamilton

Ottawa

Québec

Halifax

Grand Sudbury

Kitchener - Cambridge - Waterloo

- - Belleville

Peterborough

Windsor

St. Catharines -Niagara

-Niagara London

Kingston

Gatineau

