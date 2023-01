Imricor collabore avec GE HealthCare dans l'IRM cardiaque interventionnelle





Imricor Medical Systems, Inc. (ASX : IMR) Imricor, chef de file mondial des produits d'ablation par résonance magnétique cardiaque interventionnelle (iCMR) en temps réel, est heureux d'annoncer avoir conclu un protocole d'entente avec GE HealthCare.

En vertu des clauses du protocole d'entente, GE HealthCare et Imricor ont l'intention de collaborer pour interfacer l'enregistreur/stimulateur Advantage-MR EP et le système cartographique 3D Northstar-MR d'Imricor avec les scanners IRM de GE HealthCare. Une collaboration réussie permettra d'effectuer des procédures d'ablation d'électrophysiologie cardiaque guidées par IRM en temps réel, en utilisant les cathéters d'Imricor et d'autres dispositifs jetables, qui seront réalisées sur la plateforme IRM de GE HealthCare. La collaboration avec GE HealthCare renforcera le potentiel d'Imricor à interfacer avec les scanners IRM nouveaux et déjà installés de GE HealthCare.

L'objectif à court terme d'Imricor est de permettre aux sites équipés de systèmes IRM de GE HealthCare de participer au prochain essai clinique « Vision-MR Ablation of Atrial FLutter », ou VISABL-AFL, aux États-Unis, et à l'essai clinique « Vision-MR Ablation of Ventricular Tachycardia », ou VISABL-VT, en Europe. L'objectif général de la Société est d'élargir les options dont disposent les médecins et les hôpitaux au moment de choisir une plateforme d'IRM pour leurs laboratoires iCMR.

« La technologie innovante d'Imricor a le potentiel d'apporter des avantages significatifs à un grand nombre de patients atteints d'arythmie cardiaque », déclare Anja Brau, PhD, directrice générale, GE HealthCare MR Clinical Solutions and Research Collaborations. « GE HealthCare jouit d'une expérience approfondie dans l'application de la RM à l'orientation et au contrôle thérapeutiques. Nous serions heureux d'ajouter les capacités d'Imricor pour offrir à nos clients plus d'options pour traiter leurs patients. »

« Nous nous réjouissons à la perspective d'élargir le portefeuille de scanners IRM qui soutiennent la technologie Advantage-MR et Northstar-MR », déclare Steve Wedan, PDG et président du conseil d'Imricor. « L'ajout de GE HealthCare donnera aux médecins et aux hôpitaux beaucoup plus de flexibilité pour utiliser le matériel IRM de leur choix, lors d'ablations iCMR en temps réel. Nous sommes reconnaissants envers nos clients existants qui ont adopté notre technologie d'ablation iCMR en temps réel, et nous sommes impatients de rendre les avantages de cette technologie encore plus largement disponibles. »

