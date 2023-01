Dialogue fait le point sur ses activités et annonce la diffusion prochaine des résultats pour le quatrième trimestre de 2022





11 M$ en nouveaux produits récurrents et répétés annuels, franchissant ainsi la barre des 100 M$ grâce à des gains importants dans le segment des grandes entreprises.

Résultats trimestriels solides, caractérisés par un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions et une meilleure rentabilité que prévu.

Une fois de plus, amélioration séquentielle du BAIIA ajusté.

MONTRÉAL, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Dialogue Technologies de la Santé inc. (TSX : CARE) (« Dialogue » ou la « Société »), la principale plateforme de soins de santé virtuels et de bien-être au Canada, a fourni aujourd'hui une mise à jour de ses activités et un aperçu du quatrième trimestre de 2022. Pour la période de trois mois se terminant le 31 décembre 2022, Dialogue prévoit un revenu total de 24,9 M$, une marge brute supérieure à 56 % et une perte de BAIIA ajusté d'environ 2,4 M$.

« Nous avons eu une performance exceptionnellement forte pour clôturer l'année. Nous avons dépassé les 100 M$ en produits récurrents et répétés annuels, même après avoir pris en compte la vente de nos opérations en Allemagne, et je ne pourrais pas être plus fier du travail acharné et de l'engagement de notre équipe », a déclaré Cherif Habib, président-directeur général de Dialogue. « Au cours du trimestre, nous avons signé plus de 200 nouveaux accords et ajouté 11 M$ en produits récurrents et répétés annuels. Nous avons continué à susciter un intérêt significatif dans le segment des grandes entreprises - nos cinq plus importants contrats directs représentent un total de près de 100 000 membres - et plus de 70 % de nos nouveaux clients ont adhéré à plus d'un service. Enfin, je tiens également à souligner la passion et le dévouement de notre équipe de soins, qui a été extrêmement occupée au cours du trimestre et a fourni des résultats dans des conditions exigeantes. »

Navaid Mansuri, chef de la direction financière, ajoute : « Nous prévoyons enregistrer une fois de plus une amélioration séquentielle de la rentabilité et nous restons dans les temps pour atteindre notre premier trimestre de BAIIA à l'équilibre d'ici la fin de l'année 2023. Alors que nous nous rapprochons de cette étape importante, nous pouvons compter sur un bilan sain pour soutenir nos plans de croissance et pour fournir une option lorsque nous choisissons d'agir sur la bonne opportunité d'acquisition. Nous considérons qu'il s'agit d'un avantage concurrentiel important et nous continuerons à faire preuve de prudence alors que nous traversons l'incertitude actuelle du marché. »

Ces résultats financiers sont préliminaires, non audités et susceptibles d'être modifiés dans le cadre de l'achèvement du processus de clôture financière de la Société et de la préparation de ses états financiers audités pour 2022. En outre, ils ne reflètent pas la vente de notre activité de santé et de sécurité au travail en Allemagne, qui sera présentée comme une activité abandonnée.

Publication des résultats du quatrième trimestre et webinaire en direct

Dialogue publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre de 2022 le mardi 21 mars 2023 à 16 h 30 (HE). Dialogue tiendra ensuite un webinaire vidéo Zoom en direct à 8 h 30 (HE) le mercredi 22 mars 2023, animé par Cherif Habib, président-directeur général, et Navaid Mansuri, chef de la direction financière. Une période de questions suivra la mise à jour de la Société.

Détails de l'événement

Date : mercredi 22 mars 2023

Heure : 8 h 30 (HE)

Lien : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_iArEZl9aRxG3Du2-YqEVeg

Un lien vers l'événement en direct sera disponible sur la page Événements et présentations du site Web de Dialogue. Veuillez vous connecter au moins 15 minutes avant l'événement afin de disposer du temps nécessaire au téléchargement du logiciel Zoom, qui pourrait être requis pour écouter l'événement. Les auditeurs qui préfèrent se connecter par téléphone peuvent le faire en accédant au même lien Web et les détails de la connexion seront fournis par courriel lors de l'inscription. Un enregistrement sera disponible environ deux heures après la fin de l'événement en direct.

À propos de Dialogue

Constituée en société par actions en 2016, Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnel(le)s de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à coeur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMC est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette. Dialogue est la première compagnie de soins virtuels à recevoir le certificat d'agrément de base d'Agrément Canada, une validation par un tiers du niveau élevé de qualité et de sécurité des soins.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. L'information prospective peut avoir trait à nos perspectives financières (dont les produits et le BAIIA ajusté), ainsi qu'à des événements ou des résultats anticipés; elle peut porter sur notre situation financière, notre stratégie commerciale, nos stratégies de croissance, nos marchés potentiels, nos budgets, nos activités d'exploitation, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique en matière de dividende, nos plans et nos objectifs.

Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, on peut repérer les déclarations prospectives par l'emploi de verbes ou d'expressions de nature prospective tels que « planifier », « viser », « s'attendre à », « prévoir », « avoir la possibilité de », « être en voie de », « estimer », « avoir l'intention de », « suppose », « croire » à la forme affirmative ou négative, au futur ou au conditionnel, et par l'emploi de termes tels que « prévision », « projection » ou d'autres termes semblables. De plus, toute déclaration faisant référence aux attentes ou aux projections de la Société, ou à sa manière d'aborder des événements ou des circonstances futurs constitue des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont ni des faits historiques ni des garanties de performance future; elles reflètent plutôt les opinions, les attentes, les estimations et les projections actuelles de la direction au sujet de la performance opérationnelle et des événements futurs.

Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur des opinions, hypothèses et estimations qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par Dialogue à la date du présent communiqué, sont assujetties à des incertitudes, à des risques et à des changements de circonstances inhérents qui pourraient différer de façon significative de ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent, possiblement de façon significative, de ceux indiqués dans les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque identifiés sous « Facteurs de risque » dans la plus récente notice annuelle de la Société, ainsi que dans d'autres documents périodiques que la Société a déposés auprès des commissions des valeurs mobilières ou d'autorités de réglementation semblables au Canada et qu'elle pourrait déposer dans l'avenir, lesquels sont tous disponibles sous le profil SEDAR de la Société à l'adresse www.sedar.com . Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive de tous les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Dialogue. Il convient donc d'examiner attentivement l'ensemble des facteurs. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Dialogue ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Bien que nous ayons tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon significative de ceux présentés dans l'information prospective, d'autres facteurs dont nous n'avons pas connaissance ou dont nous pensons actuellement qu'ils ne sont pas significatifs pourraient également faire en sorte que ces résultats réels ou ces événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont présentés dans l'information prospective. Rien ne garantit que cette information s'avérera, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon significative de ceux prévus dans cette information. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à l'information prospective. L'information prospective présentée reflète nos attentes à la date de publication des présents résultats (ou à la date à laquelle elle est formulée); elle peut changer après cette date. Nous nous dégageons expressément de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser cette information prospective, que ce soit par suite de renseignements, d'événements nouveaux ou pour une autre raison, sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La totalité de l'information prospective contenue dans le présent communiqué est expressément visée par cette mise en garde.

SOURCE Dialogue Health Technologies Inc.

Communiqué envoyé le 25 janvier 2023 à 07:00 et diffusé par :