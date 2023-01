C'est 360 000 Québécoises et Québécois qui vivront avec un trouble neurocognitif d'ici 2050 : le 8 février, mettons l'accent sur les avancées scientifiques et les pratiques novatrices





La Société Alzheimer de Montréal tiendra son 4e Colloque annuel de la famille Barclay le 8 février 2023 au Plaza Centre-ville, où une vingtaine de sommités et spécialistes partageront leurs meilleures pratiques en lien avec les troubles neurocognitifs

MONTRÉAL, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le 8 février prochain, la Société Alzheimer de Montréal tiendra la quatrième édition du Colloque annuel de la famille Barclay. Sous le thème Pratiques novatrices d'ici et d'ailleurs 2.0: accompagner les personnes vivant avec un trouble neurocognitif, plus de 20 conférenciers, de renommée internationale, présenteront les meilleures pratiques en matière d'approche centrée sur la personne atteinte et sur les personnes proches aidantes. Des conférences et ateliers dédiés aux avancées scientifiques concernant la maladie d'Alzheimer seront également présentés.

Le nouveau rapport de la Société Alzheimer du Canada1 indique que plus de 600 000 personnes au Canada sont atteintes d'un trouble neurocognitif. Avec une augmentation projetée de 145% entre 2020 et 2050, il est apparent que les troubles neurocognitifs au Canada soient un sujet de première importance. C'est 360 000 Québécoises et Québécois qui vivront avec un trouble neurocognitif d'ici 2050. En 2023, au Québec, près de 170 000 personnes vivent avec la maladie d'Alzheimer.

Le Colloque en bref

Date : Le mercredi 8 février 2023, de 8h30 à 17h30

Lieu : Plaza Centre-ville, 777, boul. Robert-Bourassa à Montréal

Pour qui? : Travailleurs et professionnels du secteur de la santé, intervenants dans les soins de la santé, soignants et organisations travaillant dans le secteur de la santé.

Conférenciers : Plus de 20 conférenciers d'ici et d'ailleurs, spécialisés dans les domaines de la gériatrie, du vieillissement en santé, de la santé mentale et de la santé neurocognitive.

Langue : L'événement sera bilingue, en français et en anglais.

Programme et inscription : https://alzheimermontreal.ca/colloque/

Citation

« Je suis ravie de la richesse et de la diversité de la programmation de cette 4e édition. L'événement permettra aux différents acteurs du milieu de partager et pousser leurs réflexions sur des sujets d'actualité comme les tendances en matière de prévention et de post-diagnostic, les pratiques prometteuses, l'usage de la technologie, l'alimentation et la santé psychologique. Par le biais d'outils concrets et de savoirs partagés, le Colloque permet aux intervenants, aux personnes atteintes, aux familles et à tous ceux qui sont touchés par l'émergence des troubles neurocognitifs dans notre société de mieux comprendre pour mieux intervenir en santé cognitive. »

Jeane Day, directrice générale de la Société Alzheimer de Montréal

Plusieurs spécialistes d'ici et d'ailleurs seront présents, dont :

Mme Wendy Weidner , Responsable principale de la recherche et des publications chez Alzheimer's Disease International (ADI)

Responsable principale de la recherche et des publications chez Alzheimer's Disease International (ADI) Dre Saskia Sivananthan , Cheffe de la recherche et de la TEC, Alzheimer Canada

, Cheffe de la recherche et de la TEC, Alzheimer Canada Dre Nathalie Bier , Professeure titulaire à l'Université de Montréal et chercheure au CRIUGM

, Professeure titulaire à l'Université de Montréal et chercheure au CRIUGM Dr Louis Bherer , Professeur titulaire, Département de médecine, Université de Montréal

, Professeur titulaire, Département de médecine, Université de Montréal Mme Claire Webster , Consultante certifiée en soins aux personnes atteintes de TNC - Université McGill (Dementia Education Program)

, Consultante certifiée en soins aux personnes atteintes de TNC - Université McGill (Dementia Education Program) M. Éric Simard, Ph. D. , Chercheur, auteur, entrepreneur et chroniqueur santé

, Chercheur, auteur, entrepreneur et chroniqueur santé Mme Sylvie Bernier , championne olympique, ambassadrice des saines habitudes de vie et du bien vieillir en santé

, championne olympique, ambassadrice des saines habitudes de vie et du bien vieillir en santé Dre Lora Appel , Professeure adjointe en informatique de la santé, Université York, Scientifique collaboratrice, OpenLab, Réseau universitaire de santé - Chercheure auxiliaire, Hôpital Michael Garron - Membre de la faculté, Institut Dahdaleh pour la recherche en santé mondiale.

Professeure adjointe en informatique de la santé, Université York, Scientifique collaboratrice, OpenLab, Réseau universitaire de santé - Chercheure auxiliaire, Hôpital - Membre de la faculté, Institut Dahdaleh pour la recherche en santé mondiale. Mme Cynthia Gariépy , ND.A., Spécialiste en traitement intégratif des troubles du spectre autistique

, ND.A., Spécialiste en traitement intégratif des troubles du spectre autistique Mme Anne-Isabelle Dionne MD, IFMCP (Institute for Functional Medecine Certified Professional) Fondatrice, directrice médicale, Centre Axis

MD, IFMCP (Institute for Functional Medecine Certified Professional) Fondatrice, directrice médicale, Centre Axis Dr José A. Morais , Directeur de la division de gériatrie du CUSM

À?propos de la Société Alzheimer Montréal

La Société Alzheimer de Montréal a pour mission d'alléger les conséquences sociales et personnelles de la maladie d'Alzheimer et des maladies neurocognitives en offrant des interventions, des soins et des services de soutien de pointe. www.alzheimermontreal.ca

