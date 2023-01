Présentation de l'assemblée publique annuelle d'Ingenium





OTTAWA, ON, le 23 janv. 2023 /CNW/ - Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada tiendra son assemblée publique annuelle le 23 février 2023 de 11 h à 12 h afin de présenter ses progrès et ses réussites de l'exercice 2021-2022.

Le président du conseil d'administration, Neil Russon, et la présidente-directrice générale, Christina Tessier, feront le survol des activités des trois musées et d'Ingenium, y compris les programmes d'éducation, les expositions, la recherche, les collections et les activités opérationnelles de 2021-2022. Un résumé des états financiers vérifiés pour l'exercice 2021-2022 sera également présenté.

L'assemblée publique annuelle sera virtuelle, et sera diffusée en direct sur Zoom:

Assemblée générale annuelle d'Ingenium - exercice 2021-2022

Le 23 février 2023, à 11 h-12 h

Les participants sont priés de s'inscrire à l'avance à l'adresse suivante : Lien

Ingenium gère trois musées nationaux : le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada.

En 2021-2022, Ingenium a de nouveau relevé le défi d'atteindre ses objectifs malgré le poids de la pandémie de COVID-19. Ingenium a réussi à traverser les vagues turbulentes de la crise sanitaire grâce au dévouement et au professionnalisme de ses employés. En tant que fier chef de file et partenaire de choix dans l'écosystème des STIAM, Ingenium et ses musées ont également été en mesure de tirer parti de leurs partenariats pour remplir leur mission et leur promesse envers les Canadiens, et ce, malgré le grand nombre de restrictions, d'obstacles et d'incertitudes auxquels l'ensemble de l'organisme a été confronté.

Le rapport annuel complet décrivant notamment les faits saillants de l'année et présentant les états financiers peut être consulté sur le site Web d'Ingenium.

Citation

« Grâce au travail ardu et au dévouement de nos employés et une collaboration avec nombre de merveilleux partenaires, Ingenium et ses trois musées ont réalisé d'importants progrès au cours du dernier exercice. Notre capacité d'adaptation collective nous a permis de rejoindre les Canadiens de partout au pays et de leur présenter nos programmes, nos expositions, nos partenariats, nos ressources pédagogiques et bien plus encore. L'assemblée publique annuelle d'Ingenium est l'occasion de revoir nos réalisations, de faire connaître notre vision et de faire le point sur les progrès réalisés en ce qui concerne notre plan stratégique quinquennal. »

- Christina Tessier, présidente-directrice générale, Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

« Le conseil d'administration est fier du travail accompli par Ingenium au cours de l'exercice 2021-2022. L'assemblée publique annuelle est une occasion importante pour nous d'aller à la rencontre de nos intervenants, nos partenaires et la population pour faire le point sur l'état du travail à Ingenium, dans tous les secteurs de l'organisme et dans les musées, pour faire progresser l'innovation et la culture scientifique. »

- Neil Russon, président du conseil, Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

À propos d'Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

Ingenium supervise trois musées nationaux de la science et de l'innovation à Ottawa - le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Son Centre lngenium abrite une collection exceptionnelle, un institut de recherche et un laboratoire d'innovation numérique. Nos musées, notre contenu numérique, nos programmes de sensibilisation, nos expositions itinérantes et nos espaces de collaboration contribuent à sensibiliser, à divertir et à mobiliser un auditoire du Canada et du monde entier. Notre mission est d'apporter la culture scientifique et l'inspiration aux Canadiens de tous âges, de toutes capacités et de tous horizons.

SOURCE Ingenium

Communiqué envoyé le 23 janvier 2023 à 16:11 et diffusé par :