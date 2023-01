Le soutien des jeunes vulnérables en Ontario est une priorité du gouvernement du Canada





HAMILTON, ON, le 23 janv. 2023 /CNW/ - Dans tout le pays, les gouvernements, les services de police, les avocats, les juges et les groupes communautaires collaborent étroitement avec les collectivités et les familles en vue d'aider les jeunes à éviter les démêlés avec le système de justice pénale et de veiller à ce que le système de justice pour les jeunes soit juste et efficace. Le gouvernement du Canada se réjouit d'appuyer le travail novateur mené par ses partenaires pour offrir du soutien aux jeunes ayant eu des démêlés avec la justice.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, Chad Collins, député de Hamilton Est-Stoney Creek, et Kim Gibson-Chalmers, gestionnaire des services jeunesse de la Société John Howard de Hamilton, Burlington et sa région, ont annoncé que le gouvernement du Canada offre du soutien au programme de justice pour les jeunes ayant un trouble du spectre de l'alcoolisation foetale (TSAF). Ce programme a pour objectif de soutenir les jeunes aux prises avec le système de justice qui ont reçu un diagnostic de TSAF, ou que l'on suspecte d'être atteints d'un TSAF.

À l'aide de ce financement, la Société John Howard de Hamilton, Burlington et sa région :

offrira des services personnalisés de gestion de dossier et de soutien aux jeunes âgés de 12 à 17 ans ayant reçu un diagnostic de TSAF, ou que l'on suspecte d'être atteints d'un TSAF;





travaillera avec les membres des familles et les aides familiaux afin de les aider à créer des réseaux de soutien pour eux-mêmes et pour les jeunes;





favorisera la déjudiciarisation et les solutions de rechange aux programmes de détention, de manière à ce que plus de jeunes évitent la détention et le système officiel de justice pénale pour les jeunes;





favorisera et renforcera les liens de collaboration entre les divers organismes et fournisseurs de services travaillant auprès des jeunes touchés par un TSAF à Hamilton et Burlington .

Le ministère de la Justice accorde 600 000 $, sur quatre ans, à la Société John Howard de Hamilton, Burlington et sa région, au moyen du Fonds du système de justice pour les jeunes.

Citations

« Nous poursuivons notre collaboration avec nos partenaires communautaires de tout le pays afin de nous assurer que les jeunes ayant des troubles cognitifs ou de santé mentale évitent les démêlés avec le système de justice pénale. La Société John Howard de Hamilton, Burlington et sa région réalise un travail important au moyen de son programme spécialisé pour les jeunes ayant un TSAF et leur famille, travail que notre gouvernement est très fier de soutenir. Le projet aidera les jeunes vulnérables à se bâtir un avenir plus radieux, tout en favorisant une communauté plus saine et plus sécuritaire pour tous. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Au nom de la Société John Howard de Hamilton, Burlington et sa région, je remercie le gouvernement du Canada de soutenir le travail essentiel que nous menons auprès des jeunes touchés par un TSAF, les personnes qui s'occupent d'eux et le milieu de la justice pour les jeunes. Ce financement nous permettra de défendre les intérêts de ces jeunes dans le système de justice, tout en contribuant à renforcer la capacité des professionnels du droit de répondre aux besoins des jeunes touchés par un TSAF au sein du système. Nous aiderons les jeunes à assumer leur responsabilité de manière significative, tout comme nous aiderons les jeunes et les personnes qui s'occupent d'eux à obtenir le soutien communautaire dont ils ont besoin pour augmenter leur résilience et éviter d'autres démêlés avec le système de justice pour les jeunes. »

Kim Gibson-Chalmers

Gestionnaire des services jeunesse, Société John Howard de Hamilton, Burlington et sa région



Faits en bref

Le Fonds du système de justice pour les jeunes du ministère de la Justice Canada vise à favoriser l'efficacité du système de justice pour les jeunes, à réagir à de nouveaux enjeux en matière de justice pour les jeunes et à encourager une plus grande participation des citoyens et des collectivités dans le système de justice pour les jeunes.





vise à favoriser l'efficacité du système de justice pour les jeunes, à réagir à de nouveaux enjeux en matière de justice pour les jeunes et à encourager une plus grande participation des citoyens et des collectivités dans le système de justice pour les jeunes. Les personnes atteintes d'un TSAF doivent surmonter de nombreuses difficultés; elles éprouvent notamment de l'adversité dès leur plus jeune âge et de la difficulté à obtenir un diagnostic précoce, ce qui peut augmenter les risques qu'elles aient des démêlés avec le système de justice pénale tôt dans leur vie.





On estime que de 30 à 60 % des jeunes et des adultes atteints d'un TSAF risquent, à un degré ou à un autre, d'avoir des démêlés avec le système de justice pénale. Pour ce qui est des milieux correctionnel et médico-légal, les personnes atteintes d'un TSAF représenteraient de 10 à 36 % de la population totale des délinquants.





Le TSAF est une lésion du cerveau qui survient lorsqu'un bébé à naître est exposé à l'alcool. Il s'agit d'un trouble permanent dont les effets comprennent des déficiences physiques et mentales ainsi que des problèmes de comportement et des difficultés d'apprentissage. Ceux-ci varient de légers à graves.





Le trouble du spectre de l'alcoolisation foetale (TSAF) est la principale cause de déficience sur le plan neurodéveloppemental au Canada et il touche environ 4 % de la population. La prévalence réelle du TSAF demeure inconnue. En effet, ce trouble est intrinsèquement difficile à mesurer, du fait des enjeux associés à sa reconnaissance, son dépistage et son diagnostic.





et il touche environ 4 % de la population. La prévalence réelle du TSAF demeure inconnue. En effet, ce trouble est intrinsèquement difficile à mesurer, du fait des enjeux associés à sa reconnaissance, son dépistage et son diagnostic. Plus de 1,5 million de Canadiennes et de Canadiens vivent aujourd'hui avec le TSAF, soit plus de personnes que celles qui vivent avec le trouble du spectre de l'autisme, la paralysie cérébrale ou la trisomie 21 réunies.

Liens connexes

