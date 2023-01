World AI Cannes Festival : les speakers à ne pas manquer en 2023





Les 9, 10 et 11 février 2023, le World AI Cannes Festival, le premier rendez-vous mondial dédié exclusivement à l'IA, aux leaders de la tech qui y innovent et aux enjeux économiques, humains et sociétaux qui impacteront nos vies dans un avenir proche, se tiendra à Cannes.

Ce rassemblement est l'opportunité de faire le point sur l'actualité du marché, d'apprendre des meilleurs experts et de rencontrer des décideurs et dirigeants d'entreprises de premier plan. De nombreux speakers de renom seront à l'affiche et animeront notamment des conférences stratégiques, des ateliers de réflexion, des stands d'exposition et des sessions de networking.

Coup de projecteurs sur les grands speakers de l'édition 2023

Le WAICF est l'occasion pour les professionnels et les experts de l'Intelligence Artificielle, venant de milieux professionnels, de la recherche ou encore des pouvoirs publics, de se retrouver et d'échanger sur les évolutions du secteur.

En 2023, le WAICF accueillera notamment, parmi plus d'une centaine d'intervenants internationaux :

Yann LECUN , Vice-President and Chief AI Scientist, META AI

, Vice-President and Chief AI Scientist, Joann STONIER , Chief Data Officer, MASTERCARD

, Chief Data Officer, Wolfgang HAUNER , Head of Group Data Analytics, ALLIANZ

, Head of Group Data Analytics, Saeed CONTRACTOR , Global Head of Intelligent Automation COE, UBER

, Global Head of Intelligent Automation COE, Manuela M. VELOSO , Head, J. P. MORGAN CHASE AI RESEARCH

, Head, J. P. Xavier LAGARDERE , Chief Data Officer, Vice President Data Strategy and Transformation, LUFTHANSA GROUP

, Chief Data Officer, Vice President Data Strategy and Transformation, Stuart RUSSEL , Professor of Computer Science and Michael H. Smith and Lotfi A. Zadeh Chair in Engineering, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

, Professor of Computer Science and Michael H. Smith and Lotfi A. Zadeh Chair in Engineering, Alberto PRADO , Vice-President, Global Head of Digital & Partnership, R&D, UNILEVER

, Vice-President, Global Head of Digital & Partnership, R&D, Divya DWIVEDI , Advocate, SUPREME COURT OF INDIA

, Advocate, Aidan GOMEZ , Co-Founder and CEO, COHERE

, Co-Founder and CEO, Thomas WOLF , Co-Founder and Chief Science Officer, HUGGINGFACE

, Co-Founder and Chief Science Officer, John KAMARA , Founder and CEO/founder, ADANIAN LABS/AI CENTER OF EXCELLENCE (AICE)

, Founder and CEO/founder, Michael KEARNS , Amazon Scholar, UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA

, Amazon Scholar, Michaela SCHUTT , SVP, Head of Global Talent Acquisition Ecosystem, SIEMENS

, SVP, Head of Global Talent Acquisition Ecosystem, Nozha BOUJEMAA , Global VP - Digital Ethics and Responsible AI, IKEA RETAIL

, Global VP - Digital Ethics and Responsible AI, Oren ETZIONI, CEO, ALLEN INSTITUTE FOR AI

Le Festival livrera un tour d'horizon de l'IA dans toute sa diversité à travers 5 grandes catégories de conférences :

L'IA POUR LA SOCIÉTÉ : comprendre les avantages de L'IA pour la société et notre planète, et les défis à relever.

comprendre les avantages de L'IA pour la société et notre planète, et les défis à relever. L'IA AUJOURD'HUI ET DEMAIN : explorer ce que l'IA peut faire aujourd'hui pour imaginer ce que les innovations futures apporteront à la société et aux organisations demain.

explorer ce que l'IA peut faire aujourd'hui pour imaginer ce que les innovations futures apporteront à la société et aux organisations demain. STRATEGIE D'IA : obtenir des informations clés pour améliorer sa stratégie d'IA et faire passer son entreprise au niveau supérieur.

obtenir des informations clés pour améliorer sa stratégie d'IA et faire passer son entreprise au niveau supérieur. TECHNOLOGIE DE L'IA : apprendre comment utiliser au mieux les différentes technologies de l'IA et former son esprit d'innovation avec des intervenants de haut niveau.

apprendre comment utiliser au mieux les différentes technologies de l'IA et former son esprit d'innovation avec des intervenants de haut niveau. APPLICATIONS DE L'IA : obtenir un aperçu des progrès que l'IA peut apporter aux organisations, grâce à des focus sur différents secteurs d'activité.

Liste complète des conférences et des intervenants

S'accréditer via le sur le site du média pass

À propos World AI Cannes Festival

Le World AI Cannes Festival réunit les experts de la filière, les professionnels et le grand public autour d'expositions, d'ateliers, de happenings, de conférences, de networking et de rendez-vous de dimension internationale. La programmation riche et variée met en valeur les dernières applications de l'IA dans les entreprises comme dans la vie de tous les jours. Une opportunité unique pour les institutions nationales et internationales, les associations, les entreprises et les startups du monde entier de rencontrer leurs publics, valoriser leurs savoir-faire et démontrer leur engagement pour une IA éthique et durable.

Communiqué envoyé le 23 janvier 2023 à 11:00 et diffusé par :