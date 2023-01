INNERGEX ACCROÎT SA PRÉSENCE EN ONTARIO EN ACQUÉRANT UN PORTEFEUILLE SOLAIRE DE 60 MW





Annonce la conclusion d'un accord définitif pour acquérir une participation de 100 % dans un portefeuille de trois installations solaires en exploitation situées en Ontario .

conclusion d'un accord définitif pour acquérir une participation de 100 % dans un portefeuille de trois installations solaires en exploitation situées en . Ajoute des actifs en exploitation de haute qualité qui sont entièrement sous contrat pour une durée moyenne restante de presque neuf ans.

Présente d'excellentes perspectives de flux de trésorerie grâce à un contrat d'achat d'électricité à prix fixe avantageux et à un profil d'exploitation stable.

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation du portefeuille de même que les flux de trésorerie disponibles1 ont atteint une moyenne annuelle de 23,0 M$ et 7,5 M$ respectivement sur une période historique de quatre ans.

LONGUEUIL, QC, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un accord pour acquérir le portefeuille solaire de 60 MW Sault Ste. Marie (le « Portefeuille ») situé dans le nord-ouest de l'Ontario auprès de Fengate Asset Management pour un prix d'achat de 50,2 M$, ainsi que la prise en charge de 169,5 M$ de dette existante.

« Il s'agit de notre première acquisition au Canada depuis 2018, et nous sommes enthousiastes à l'idée d'ajouter à notre portefeuille cette collection d'actifs solaires hautement performants et entièrement sous contrat pour des flux de trésorerie supplémentaires et fiables en dollars canadiens », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Le portefeuille ajoute à notre diversification géographique et améliore notre composition d'actifs en ajoutant 60 MW de puissance solaire à notre portefeuille existant. »

Le portefeuille

Les installations de Sault Ste. Marie 1, 2 et 3 (« SSM1 », « SSM2 », « SSM3 », respectivement) ont été entièrement mises en service entre 2010 et 2011 et ont obtenu d'excellents résultats d'exploitation depuis lors, avec une disponibilité moyenne pondérée de 98,5 % sur cinq ans.

Les trois installations font l'objet de contrats d'achat d'électricité à long terme dans le cadre du Programme d'offre normalisée concernant les énergies renouvelables avec la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (cote Aa3 par Moody's). Le portefeuille a une durée de contrat moyenne restante de près de neuf ans.



SSM1 SSM2 SSM3 Puissance installée brute 20 MW 30 MW 10 MW Mise en service Octobre 2010 Juillet 2011 Novembre 2011 Durée restante du contrat d'achat d'électricité 8 ans 9 ans 9 ans

Les actifs devraient générer des produits annuels d'environ 33,1 M$ en 2023, tandis que les charges d'exploitation, frais généraux et frais d'administration devraient atteindre environ 3,1 M$ au cours de la même période. Sur une période historique de quatre ans, les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation du portefeuille ont atteint une moyenne de 23,0 M$ sur une base annuelle, tandis que les flux de trésorerie disponibles2 ont atteint une moyenne de 7,5 M$ pour la même période. Innergex s'attend à ce que le portefeuille soit immédiatement rentable sur la base de ces moyennes historiques. L'acquisition sera financée par des prélèvements sur la facilité de crédit renouvelable existante d'Innergex.

Approbations et calendrier

L'acquisition devrait être conclue au premier trimestre de 2023 et est assujettie à certaines approbations réglementaires au Canada, aux consentements de tiers clés et à d'autres conditions de clôture habituelles.

Conseillers

Financière Banque Nationale Inc. a agi comme conseiller financier d'Innergex.

À propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 84 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 634 MW (puissance installée brute de 4 184 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 159 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 35 parcs éoliens, 8 parcs solaires et 1 installation de stockage par batteries. Elle détient également une participation dans 13 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 731 MW (puissance installée brute de 768 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 745 MWh, dont 3 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 8 513 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

Mise en garde concernant l'information prospective

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs aux cibles de croissance de la Société, à la production d'énergie, aux acquisitions de projets, aux avantages stratégiques, opérationnels et financiers et à la croissance devant découler de ces acquisitions, à sa stratégie commerciale, à son intégration d'entreprises, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

L'information prospective comprend l'information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant les produits estimés prévus, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation prévus, les flux de trésorerie disponibles prévus, l'estimation des coûts des projets, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs de l'impact financier potentiel des résultats escomptés, de l'éventuelle mise en service des projets en développement, de l'incidence financière potentielle des acquisitions réalisées et futures, de la capacité de la Société à maintenir les dividendes actuels et à financer sa croissance. Cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par la Société, à propos notamment, sans s'y limiter, des régimes hydrologiques, éoliens et solaires, de la performance de ses installations en exploitation, des acquisitions et des projets mis en service, du rendement des projets, de la disponibilité de ressources en capital et de l'exécution par les tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de la conjoncture favorable du marché pour l'émission d'actions afin de soutenir le financement de la croissance, de la conjoncture économique favorable, des conditions favorables du marché des capitaux, de la réussite de la Société à développer et à construire de nouvelles installations, du renouvellement réussi des CAÉ, des ressources humaines suffisantes pour fournir les services et exécuter le plan d'investissement, de l'absence d'événements importants survenant hors du cours normal des activités, comme une catastrophe naturelle, une pandémie ou un autre désastre, de l'entretien continu de l'infrastructure des technologies de l'information et de l'absence de violations importantes liées à la cybersécurité.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2022.

Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS

Certaines mesures mentionnées dans le présent communiqué ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS, et sont donc susceptibles de ne pas être comparables à celles présentées par d'autres émetteurs. Innergex est d'avis que ces indicateurs sont importants, car ils offrent à la direction et aux lecteurs de l'information supplémentaire sur les capacités de production et de génération de liquidités de la Société, sa capacité à maintenir les dividendes actuels et à les augmenter et sa capacité à financer sa croissance. De plus, ces indicateurs facilitent la comparaison des résultats pour différentes périodes. Les flux de trésorerie disponibles ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2022 pour plus d'information.

1 Cette mesure n'est pas une mesure conforme aux IFRS et peut donc ne pas être comparable aux mesures présentées par d'autres émetteurs. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2022 pour plus d'information. 2 Cette mesure n'est pas une mesure conforme aux IFRS et peut donc ne pas être comparable aux mesures présentées par d'autres émetteurs. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2022 pour plus d'information.

