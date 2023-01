Cannara Biotech Inc. présente ses résultats financiers du premier trimestre 2023





Revenus trimestriels de 10,3 millions de dollars, une augmentation de 57 % par rapport au premier trimestre de 2022

Pour un septième trimestre consécutif, la Société a enregistré un BAIIA ajusté positif de 1,7 million de dollars et un bénéfice net pour le deuxième trimestre consécutif

La Société continue d'augmenter sa capacité de culture pour répondre à la demande des consommateurs par l'activation de nouvelles zones de culture à l'installation de Valleyfield

Tous les résultats financiers sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

MONTRÉAL, le 23 janv. 2023 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV : LOVE) (OTCQB : LOVFF) (FRA : 8CB), un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de qualité supérieure à prix abordable comptant deux méga-installations de culture basées au Québec, couvrant plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels du premier trimestre de 2023 pour la période de trois mois terminée le 30 novembre 2022.

Faits saillants financiers du premier trimestre de 2023

Revenus de 10,3 millions de dollars au premier trimestre de 2023, soit une augmentation de 57 % par rapport au premier trimestre de 2022.





Pour le premier trimestre de 2023, enregistrement d'un bénéfice brut avant ajustements de la juste valeur de 4 millions de dollars, soit une augmentation de 34 % par rapport au premier trimestre de 2022.





Pour un septième trimestre consécutif, enregistrement d'un BAIIA ajusté positif de 1,7 million de dollars, soit une augmentation de 72 % par rapport au premier trimestre de 2022.





Bénéfice net de 2 951 $ pour le premier trimestre de 2023.





Au 30 novembre 2022, la Société disposait d'un fonds de roulement de 27,1 millions de dollars, incluant 6,8 millions de dollars en liquidités.

Faits saillants des ventes et de l'exploitation du premier trimestre de 2023

Cannara a activé la 7e des 24 zones de culture individuelles de 25 000 pieds carrés à son installation de Valleyfield , pour un total de 175 000 pieds carrés de couvert actif. En combinaison avec ses activités à son installation de Farnham , la Société peut actuellement produire environ 23 500 kg de cannabis de première qualité par année et a un potentiel de production future de 120,000kg de cannabis de première qualité par année quand les deux installations seront complètement opérationnelles.





, pour un total de 175 000 pieds carrés de couvert actif. En combinaison avec ses activités à son installation de , la Société peut actuellement produire environ 23 500 kg de cannabis de première qualité par année et a un potentiel de production future de 120,000kg de cannabis de première qualité par année quand les deux installations seront complètement opérationnelles. La Société s'est donnée comme objectif pour l'exercice 2023 d'avoir un total de neuf zones de culture actives, soit une augmentation de 50 % de la capacité de production de l'installation de Valleyfield à la fin de son exercice précédent.





à la fin de son exercice précédent. Augmentation de l'effectif, qui est passé d'environ 190 employés au premier trimestre de 2022 à 280 employés au premier trimestre de 2023; une augmentation de 47 % pour soutenir la croissance des activités.





Cannara a fait son entrée sur le marché de la Colombie-Britannique avec sept produits de fleur séchée, de joints préroulés et de haschich.





La province de l' Alberta a déclaré en novembre 2022 que la Société répondait aux critères pour son inscription en tant que fournisseur de cannabis (cannabis representative registration), ouvrant la voie pour son entrée sur le marché de la vente au détail de cannabis en Alberta .





a déclaré en novembre 2022 que la Société répondait aux critères pour son inscription en tant que fournisseur de cannabis (cannabis representative registration), ouvrant la voie pour son entrée sur le marché de la vente au détail de cannabis en . Au cours du trimestre, Cannara a lancé 14 nouveaux produits de son cannabis de première qualité en Ontario et au Québec sous les marques phares de la Société, Tribal, Nugz et Orchid CBD, pour un nombre total de 32 produits offerts. Le lancement comprenait :

et au Québec sous les marques phares de la Société, Tribal, Nugz et Orchid CBD, pour un nombre total de 32 produits offerts. Le lancement comprenait :

La batterie universelle pour cartouche de vapotage 510 de première qualité de la Société, le «Tribal UNI Pro ARK, qui complète l'assortiment de cartouches de vapotage de résine vivante Tribal disponible en Ontario .





.

La Société a également lancé la résine de cannabis à spectre complet Cuban Linx de Tribal, un concentré dérivé de fleurs de cannabis Cuban Linx, ainsi que des préroulés. Le produit en format de 3,5 g se classe au deuxième rang des produits de fleur séchée vendus en format de 3,5 g sur le marché ontarien à la date du présent communiqué 1 .





.

Deux nouveaux formats de fleurs séchées : Nugz Smalls, vendu en format de 14 g en Ontario , et Strain Hunter, vendu en format de 15 g au Québec, offrant chacun, en rotation, différentes variétés cultivées par Cannara. La Société a également lancé Slapz de Nugz en format de 3,5 g sur le marché ontarien, qui est également offert en format de 28 g au Québec.





, et Strain Hunter, vendu en format de 15 g au Québec, offrant chacun, en rotation, différentes variétés cultivées par Cannara. La Société a également lancé Slapz de Nugz en format de 3,5 g sur le marché ontarien, qui est également offert en format de 28 g au Québec.

Deux nouvelles génétiques en format de 3,5 g et préroulées ont été lancées sous la marque Tribal : Triple Burger au Québec, Galactic Rntz au Québec et Ontario .





.

Quatre formulations THC CBD d'huile Orchid au Québec.





Les produits de haschich de marque Nugz Fresh Frozen Hash Rosin et Old School Hash de la Société se sont hissés parmi les 10 concentrés les plus vendus en Ontario 1 .





. La Société estime que sa part de marché actuelle au premier trimestre de 2023 est d'environ 7 % au Québec2 et de 2 % en Ontario 3.

1 Classement fondé sur le nombre d'unités vendues au cours des 90 derniers jours, données fournies par Headset, en date du 5 janvier 2023 2 D'après les données estimatives sur les ventes fournies par Weed Crawler, pour la période de septembre à novembre 2022 3 Selon le programme de données de la Société ontarienne du cannabis (OCS) sur les ventes de gros réelles pour la période de septembre à novembre 2022



Faits saillants des ventes et de l'exploitation postérieurs au premier trimestre de 2023

« Durant le premier trimestre de 2023, nous avons continué d'exécuter le plan de croissance de Cannara, comme en témoignent l'activation de notre 7e zone de culture à notre installation de Valleyfield, notre entrée sur le marché de la Colombie-Britannique et la mise en marché de 14 nouveaux produits UGS à forte demande, a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara. Nous avons maintenu notre part de marché au Québec, laquelle nous nous attendons à ce qu'elle continue d'augmenter dans les prochains trimestres, parallèlement à notre expansion en Ontario, en Colombie-Britannique et en Saskatchewan, tout en visant d'entrer sur le marché de l'Alberta. Le lancement de 14 nouveaux produits de cannabis ce trimestre témoigne du travail acharné de tout le personnel de Cannara et nous sommes convaincus que nos produits haut de gamme continueront d'être un succès auprès d'une clientèle toujours croissante », a conclu M. Krivorot.

Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara, a ajouté : « Si l'on compare les résultats financiers du premier trimestre de 2023 à ceux du premier trimestre de l'exercice précédent, l'on constate une nette amélioration pour tous les indicateurs. Cependant, nous avons connu des défis temporaires de capacité de fabrication des formats préroulés qui ont eu une incidence sur les ventes potentielles au cours du trimestre. Nous travaillons de manière assidue afin d'augmenter la capacité interne de fabrication des préroulés, et nous nous attendons à une reprise de la croissance au cours du deuxième trimestre. Nous prévoyons que nous atteindrons les neuf zones de culture active à l'installation de Valleyfield cette année, car nous venons tout juste d'activer la 7e, ce qui nous procurera de plus grand volume de cannabis de qualité supérieure. À mesure que la Société prendra de l'expansion, nous nous attendons à ce que les revenus, les marges et les profits continuent de s'améliorer et à ce que les actionnaires soient justement récompensés pour leur investissement dans Cannara. Je suis fier de pouvoir annoncer que pour un septième trimestre consécutif, le BAIIA ajusté est positif et que nous sommes de plus en bonne voie d'atteindre un mois record de ventes en janvier 2023 », a conclu M. Sosiak.

Principales données financières













Périodes de trois mois closes le Principaux faits saillants financiers









30 novembre 2022 30 novembre 2021















Produits bruts1









10,241,414 $ 6,327,335 $ Autres produits









70,191 237,241











10,311,605 6,564,576















Bénéfice brut, avant ajustements de la juste valeur









4,023,398 3,014,025 % 2









39 % 46 % Bénéfice brut









4,832,595 2,620,042 % 3









47 % 40 %















Charges opérationnelles









3,689,720 2,603,287 Charges financières nettes









1,139,924 547,254















Bénéfice net (perte nette)









2,951 (530,499) % 4









0 % -8 %















BAIIA ajusté5









1,680,484 974,320 % 5









16 % 15 %















Résultat de base par action









- $ (0.01) $ Bénéfice dilué par action









- $ (0.01) $



























































30 novembre 2022 31 août 2022















Trésorerie









6,758,964 $ 12,114,691 $ Comptes débiteurs









5,693,460 8,526,918 Actifs biologiques









4,079,148 5,712,456 Stocks









20,589,337 13,266,987















Fonds de roulement6









27,130,615 29,127,599















Total de l'actif









125,426,287 125,617,047 Total des passifs courants









11,262,823 11,861,085 Total des passifs non courants









46,880,581 47,020,201 Actifs nets









67,282,883 66,735,761















Flux de trésorerie disponibles5









1,997,538 2,510,534





























1 Les produits bruts comprennent les revenus de la vente de biens, déduction faite des taxes d'accise, et les revenus liés aux services et à la location.

2 Le bénéfice brut avant ajustements de la juste valeur en pourcentage est déterminé comme le bénéfice brut avant ajustements de la juste valeur divisé par le total des revenus. 3 Le pourcentage du bénéfice brut correspond au bénéfice brut divisé par le total des revenus.





4 Le pourcentage du bénéfice net correspond au bénéfice net divisé par le total des revenus.





5 Le BAIIA ajusté, le fonds de roulement et les flux de trésorerie disponibles sont des mesures de rendement financier non conformes aux PCGR et n'ont pas de définition officielle en vertu des IFRS.

Un rapprochement de ces mesures est présenté ailleurs dans le présent rapport de gestion.





Le BAIIA ajusté en pourcentage est un ratio financier non conforme aux PCGR et est déterminé comme le BAIIA ajusté divisé par le total des revenus.

6 Le fonds de roulement correspond au total des actifs courants moins le total des passifs courants.



















Actions en circulation

À la date de publication du présent rapport, la Société avait 877 481 321 actions ordinaires et 44 471 911 options d'achat d'actions émises et en circulation. Pour en savoir plus sur l'ensemble des états financiers consolidés et le rapport de gestion, et pour obtenir des renseignements complémentaires sur la Société et tous ses documents publics, veuillez consulter le site sedar.com et le site Web de la Société destiné aux investisseurs investors.cannara.ca.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (TSXV : LOVE) (OTCQB : LOVFF) (FRA : 8CB) est un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure abordables destinés aux marchés québécois et canadien. Cannara possède deux méga-installations situées au Québec, qui s'étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés et qui représentent un potentiel de culture annuelle de 120 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les installations de Cannara créent des produits de cannabis de première qualité à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site cannara.ca.

