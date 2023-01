TFS HealthScience acquiert le groupe Appletree CI, élargissant ainsi son expertise en matière d'ophtalmologie et de dispositifs médicaux pour améliorer l'impact sur les patients





LUND, Suède, 23 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, TFS HealthScience, un organisme mondial de recherche sous contrat, a annoncé une acquisition stratégique du groupe Appletree CI afin de renforcer l'expertise existante de la société dans les domaines complexes de l'ophtalmologie, de la dermatologie, des dispositifs médicaux et des études pédiatriques, tout en élargissant la portée géographique pour les clients.

L'ophtalmologie est un domaine de la médecine en pleine expansion, avec des innovations inédites et des traitements de pointe pour les maladies menaçant la vue. Une étude récente publiée dans The Journal of American Medicine a révélé une augmentation de 203 % du financement de la recherche en ophtalmologie entre 2014 et 2020. En outre, le marché mondial des médicaments d'ophtalmologie devrait atteindre 60,3 milliards de dollars en 2028, soit une augmentation de 6,4 % par rapport aux chiffres de 2021.

« Nous sommes fiers de nous associer à Appletree pour continuer à offrir à nos clients des connaissances approfondies et complètes et une expertise thérapeutique, notamment dans le domaine de l'ophtalmologie », a déclaré Bassem Saleh, PDG de TFS HealthScience. « Cette acquisition, et d'autres en cours de réalisation, sont un indicateur clair de la croissance et du succès de TFS. Le partenariat avec Appletree aura un impact mesurable sur de meilleurs traitements pour les patients et sur la croissance de l'entreprise, en établissant une nouvelle présence en Suisse et une présence supplémentaire en Pologne, en Belgique, en Hongrie et au Royaume-Uni. »

L'acquisition stratégique d'Appletree viendra compléter la mission de TFS HealthScience qui est d'être un leader du marché de la recherche en ophtalmologie. Dans le cadre d'une réorientation ciblée de ses activités vers l'expertise en ophtalmologie, la société a lancé son initiative de réseau de sites d'élite et ses services de liaison avec les sites, qui modifieront l'approche du secteur en matière de réalisation d'essais cliniques en ophtalmologie.

« Aujourd'hui est une étape importante pour notre société, car nous finalisons notre première acquisition dans le domaine de l'ophtalmologie, établissant ainsi un leadership clair dans un secteur de niche où l'expertise est très appréciée, car les essais cliniques et la stratégie pour les indications ophtalmologiques sont tenus à des règles et réglementations spécifiques », a déclaré Marcia Swank, vice-présidente de l'unité commerciale Ophtalmologie de TFS HealthScience.

Les deux sociétés proposeront désormais à leurs clients des offres de services complémentaires et élargies, notamment une orientation thérapeutique spécialisée en ophtalmologie avec une présence mondiale accrue.

« Nous sommes ravis de rejoindre la famille TFS HealthScience », a déclaré le président et directeur général d'Appletree, Georg Mathis. « En tant que l'un des principaux fournisseurs de services cliniques en Europe, avec une connaissance approfondie du secteur complexe des dispositifs médicaux et de l'ophtalmologie, nous sommes prêts à dépasser les attentes de nos clients et de nos patients. »

Le groupe Appletree CI a été fondé en 2013 à la suite de la fusion de Clinical Investigations et d'Appletree AG. L'entreprise se concentre sur cinq domaines d'activité principaux ; outre l'ophtalmologie et les dispositifs médicaux, elle possède une expertise dans les domaines de la dermatologie, des essais pédiatriques et des affaires réglementaires.

À propos de TFS

TFS HealthScience est une société mondiale de recherche sous contrat (CRO) qui soutient les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques tout au long de leur parcours de développement clinique. En partenariat avec nos clients, nous constituons des équipes axées sur les solutions qui travaillent pour un avenir plus sain. Rassemblant près de 800 professionnels, TFS fournit des services de recherche clinique sur mesure dans plus de 40 pays et soutient les clients avec des solutions complètes par le biais de trois modèles commerciaux solides : Les services de développement clinique (CDS), qui fournissent un soutien complet à toutes les étapes du processus de développement clinique, les solutions de ressourcement stratégique (SRS), qui offrent des services d'internalisation et de recrutement ciblé, et les services fonctionnels (FSP), qui fournissent aux clients des solutions stratégiques de gestion du personnel.

TFS HealthScience Ophthalmology a été la société de recherche sous contrat de prédilection pour plus de 65 projets de recherche clinique dans le domaine des biotechnologies et des produits pharmaceutiques dans 24 pays et a une présence établie dans plus de 600 sites dans le monde pour des clients allant des leaders de l'industrie aux sociétés en phase de démarrage et aux praticiens privés, couvrant une variété de pathologies oculaires du segment antérieur au segment postérieur.

Des informations détaillées sur TFS et ses offres commerciales peuvent être obtenues sur www.tfscro.com

À propos du groupe Appletree CI

Le groupe CI est une société de recherche sous contrat spécialisée et un fournisseur de services d'affaires réglementaires à l'échelle mondiale, qui a fait ses preuves dans le domaine de l'ophtalmologie et des dispositifs médicaux. Nous sommes présents dans 11 pays européens et comptons plus de 30 employés permanents. Grâce à une compréhension approfondie des cultures et des coutumes locales, ainsi qu'à notre expérience des réglementations nationales, nous sommes en mesure de faciliter vos projets de développement clinique et de réglementation.

