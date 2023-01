Déclaration du ministre Hussen à l'occasion du Nouvel An lunaire





Aujourd'hui, les communautés chinoises, coréennes et vietnamiennes, ainsi que d'autres communautés d'Asie de l'Est et du Sud-Est, au Canada et ailleurs dans le monde, célèbrent le Nouvel An lunaire

OTTAWA, ON, le 22 janv. 2023 /CNW/ - Cette semaine, les membres des communautés chinoises, coréennes et vietnamiennes, ainsi que d'autres communautés d'Asie de l'Est et du Sud-Est, au Canada et partout dans le monde, célébreront le Nouvel An lunaire, l'une des célébrations les plus importantes du calendrier lunaire.

De nombreuses familles nettoient et décorent leur maison des mois à l'avance pour les festivités et elles attendent avec impatience de souligner le début de l'année du Lièvre ou du Chat avec optimisme. Traditionnellement, les gens en profitent pour se rassembler en famille et entre amis. Chaque année, ils font le trajet de leur coin du monde pour se rendre chez eux et assister à un souper « de retrouvailles ». Ce repas est composé de mets tout aussi délicieux que symboliques, comme des dumplings, signes de richesse, des gâteaux de riz pour la chance, du poisson, qui représente l'abondance, et bien plus encore.

La plupart des gens portent également des vêtements rouges et décorent leur maison de lanternes et de banderoles rouges, symboles de prospérité et de chance. Enfin, les adultes donnent aux jeunes enfants des enveloppes rouges contenant de l'argent en signe de bénédiction pour une autre année de paix et sans danger.

Le Nouvel An lunaire nous offre aussi l'occasion de souligner les nombreuses contributions passées et actuelles des communautés chinoises, coréennes et vietnamiennes, ainsi que des autres communautés d'Asie de l'Est et du Sud-Est, qui ont aidé à faire de notre pays un endroit meilleur, plus équitable et plus inclusif.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je tiens à offrir mes meilleurs voeux à toutes les personnes qui célèbrent le Nouvel An lunaire. Que l'année qui débute vous apporte bonheur, santé et prospérité!

