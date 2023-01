Déclaration du premier ministre à l'occasion du Nouvel An coréen





OTTAWA, ON, le 22 janv. 2023 /CNW/ -

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Nouvel An coréen :

« Cette semaine, les communautés coréennes au Canada et à travers le monde célébreront le Nouvel An lunaire de la Corée, également appelé Seollal, et accueilleront l'année du Lapin. Durant trois jours, les Canadiens d'origine coréenne vont célébrer avec leurs proches en partageant de délicieux repas, en s'adonnant à des jeux traditionnels et en rendant hommage à leurs ancêtres. Symbole d'intelligence, de compassion et d'espoir, le lapin nous incite à consacrer notre vie au mieux-être de notre prochain, et ces valeurs nous guideront au cours de l'année qui vient.

« À l'occasion de cette fête toute particulière, nous soulignons également les importantes contributions que les Canadiens d'origine coréenne ont apportées, et continuent d'apporter au Canada. Malheureusement, une effrayante montée du racisme envers les Asiatiques touche beaucoup de communautés asiatiques au Canada depuis les dernières années. Ainsi, nous devons nous mobiliser pour dénoncer la haine et pour défendre la diversité et l'égalité. Plus de 200?000 membres des communautés coréennes du Canada contribuent au tissu social, économique et culturel de notre pays. Qu'il s'agisse des nombreux étudiants coréens qui viennent au Canada pour poursuivre leurs études ou des Canadiens qui sont accueillis chaleureusement lorsqu'ils visitent la Corée du Sud ou s'y installent, nos populations entretiennent des liens qui renforcent et enrichissent nos deux pays.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi souhaitons à tous ceux qui célèbrent le Nouvel An coréen une bonne et heureuse année du Lapin.

« ?? ? ?? ????.

« Saehae bok mani badeuseyo. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 22 janvier 2023 à 09:15 et diffusé par :