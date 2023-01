Déclaration du ministre Hussen à l'occasion de la Journée Lincoln Alexander et du dévoilement du thème du Mois de l'histoire des Noirs





Aujourd'hui, la population canadienne rend hommage à la vie de l'honorable Lincoln Alexander et au legs qu'il a laissé

OTTAWA, ON, le 21 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, les gens des villes et des communautés des quatre coins du Canada sont invités à prendre un moment pour reconnaître la vie de l'honorable Lincoln Alexander et le legs qu'il a laissé.

Pionnier à part entière, l'honorable Lincoln MacCauley Alexander est né à Toronto. De nombreuses années plus tard, il allait devenir le premier Canadien noir à occuper les fonctions de député, de ministre et de lieutenant-gouverneur de l'Ontario.

Son éminente carrière s'est articulée autour de sa défense de l'égalité raciale, de son soutien aux jeunes et d'une croyance inébranlable dans le pouvoir de l'éducation en tant qu'agent de changement social. Source d'inspiration pour beaucoup, Lincoln Alexander a fait une différence. Le legs qu'il a laissé est un témoignage de la force et de la volonté de nombreuses communautés noires et de descendance africaine au Canada.

La vie de Lincoln Alexander est l'une des nombreuses histoires qui soulignent l'incidence positive que les communautés noires et de descendance africaine ont eue, et continuent d'avoir, dans l'édification du pays que nous aimons aujourd'hui.

En plus de nous rappeler le chemin que nous avons parcouru, notre histoire commune nous aide à tracer la voie dans la direction que nous voulons prendre. Dans moins de deux semaines, le Canada célébrera le 28e mois officiel de l'histoire des Noirs. Le thème de cette année est « À nous de raconter ».

Faire connaître les nombreuses histoires de réussite, de sacrifice et de triomphe de personnes comme Lincoln Alexander contribue à inciter les Canadiens et les Canadiennes à bâtir une société plus équitable qui ne laisse personne pour compte. Lincoln Alexander a joué un rôle énorme en rendant notre pays plus inclusif, et nous sommes meilleurs grâce à des personnes inspirantes comme lui.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et au nom du premier ministre Justin Trudeau, j'invite toute la population canadienne à se souvenir de la vie et du legs d'un remarquable Canadien noir qui nous a mis au défi de bâtir un meilleur pays pour tout le monde.

