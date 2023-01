Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce du soutien aux lignes d'assistance téléphonique en cas de crise au Québec





MONTRÉAL, le 20 janv. 2023 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à la secrétaire parlementaire et députée fédérale d'Outremont, Rachel Bendayan, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, pour une annonce concernant du soutien qui sera apporté aux lignes d'aide téléphonique en cas de crise au Québec.

Date: Le 24 janvier 2023



Heure: 11 h (HE)



Lieu: Centre communautaire intergénérationnel

999, avenue McEachran

Montréal (Québec)





