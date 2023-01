Documents de remplacement gratuits pour les Canadiens touchés par l'ouragan Fiona





OTTAWA, ON, le 20 janv. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures concrètes pour aider les personnes directement touchées par l'ouragan Fiona, en plus de l'aide fournie par le Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona. L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui que les personnes qui ont besoin de remplacer des documents essentiels perdus ou détruits, y compris des documents de voyage et des certificats de citoyenneté, seront dispensées des frais.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) délivrera gratuitement des documents de remplacement aux Canadiens directement touchés par l'ouragan. Ces documents expireront à la même date que celle à laquelle les documents originaux, endommagés ou perdus, auraient expiré. Les documents concernés comprennent les cartes de résident permanent, les certificats et cartes de citoyenneté canadienne, les passeports canadiens et d'autres documents de voyage perdus, endommagés, détruits ou inaccessibles en raison de l'ouragan Fiona.

Les mesures spéciales entreront en vigueur de manière rétroactive à compter du 24 septembre 2022 et se poursuivront jusqu'à nouvel ordre afin de donner aux Canadiens et aux résidents permanents le temps de déterminer les documents qu'ils doivent remplacer et de présenter une demande de remplacement sans frais.

Citations

«?Les conséquences de l'ouragan Fiona ont marqué une période éprouvante pour les Québécois et les Canadiens de l'Atlantique, en particulier pour ceux d'entre nous qui vivent dans cette partie du pays. Bien que la suppression des frais et la prolongation des délais pour les documents vitaux ne soient qu'un petit effort de notre part, nous espérons qu'elles contribueront à alléger le fardeau et permettront aux personnes concernées de se concentrer sur une tâche plus importante : celle de rebâtir leur vie et leur communauté. Notre gouvernement fédéral s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le soutien nécessaire en cette période difficile.?»

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

«?Les Canadiens de l'Atlantique ont subi des pertes dévastatrices en raison de cette tempête. Depuis le premier jour, l'APECA est engagée à aider les gens, les entreprises et les collectivités à surmonter les nombreux impacts de l'ouragan Fiona et à s'adapter à l'inévitabilité des tempêtes futures.?»

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Faits en bref

Pour bénéficier de ces mesures spéciales, les personnes touchées sont invitées à consulter le site Web d'IRCC et à répondre à quelques questions concernant les documents qu'elles souhaitent faire remplacer. Des instructions pour le document en question seront alors présentées.

Pour être admissibles aux mesures spéciales, les personnes devront présenter la preuve qu'elles ont été directement touchées par l'ouragan, notamment une preuve de résidence dans une région touchée.

Les personnes demandant un nouveau passeport devront payer les frais habituels.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les personnes admissibles et les documents de remplacement couverts par les mesures spéciales sur le site Web d'IRCC.

Lien connexe

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 20 janvier 2023 à 10:38 et diffusé par :