La joueuse de tennis Caroline Garcia devient ambassadrice mondiale de OneStream





OneStream, leader des solutions de gestion de la performance d'entreprise (CPM) pour les plus grandes organisations, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec la joueuse de tennis française Caroline Garcia. Elle rejoint ainsi le golfeur du PGA Tour Sepp Straka, la golfeuse du LPGA Sophia Popov et le pilote du British Touring Car Championship Nic Hamilton en tant qu'ambassadeurs de la marque OneStream.

Caroline Garcia a remporté deux fois le titre du double dames, en 2016 et 2022. Elle occupe le quatrième rang mondial en simple et le deuxième rang mondial en double. Depuis 2013, Caroline représente la France à la Billie Jean King Cup et a fait partie de l'équipe qui a remporté le titre en 2019. À ce jour, Caroline comptabilise onze titres en simple et sept en double dames sur le circuit WTA.

"Nous sommes très heureux d'accueillir Caroline Garcia au sein de la famille OneStream en tant que nouvelle ambassadrice mondiale", a déclaré Dave Kasabian, Chief Marketing Officer chez OneStream. "L'engagement de Caroline pour l'excellence à la fois sur et en dehors du terrain résonne avec nos valeurs et notre culture. Ses performances témoignent de sa passion et de son dévouement à son travail. Le parcours inspirant de Caroline montre qu'avec de la détermination et le soutien d'une équipe de confiance, nous pouvons surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. J'ai hâte de voir Caroline jouer cette semaine à l'Open d'Australie et dans les nombreux autres tournois à venir."

"Je me mets toujours au défi d'analyser chaque match et d'apprendre de mes erreurs pour être plus performance sur les matchs suivants", a déclaré Caroline. "OneStream partage une vision similaire en fournissant à ses clients des informations fiables, et ainsi prendre plus facilement des décisions en toute confiance. De différentes manières, nous utilisons tous les deux les connaissances acquises pour influencer les performances futures, et en cela nous sommes complémentaires."

Dans le cadre de ce partenariat, Caroline Garcia portera le logo OneStream sur sa tenue lors de l'Open d'Australie cette semaine. Pour plus d'informations sur OneStream et le programme des ambassadeurs de la marque, visitez le site : https://onestreamsoftware.com/fr/ambassadeurs-de-la-marque/

À propos de OneStream Software

OneStream software fournit une plateforme financière intelligente à la pointe du marché. OneStream limite la complexité des opérations financières et libère la puissance de la finance en unifiant les processus CPM tels que la planification, la clôture et la consolidation financières, le reporting et les analyses, via une seule solution évolutive. Nous fournissons aux organisations des informations financières et opérationnelles stratégiques pour prendre des décisions plus rapides et plus éclairées, le tout, grâce à une plateforme cloud conçue pour évoluer au rythme de l'entreprise.

OneStream est un éditeur de logiciels indépendant qui compte plus de 1 100 clients, 230 partenaires de mise en oeuvre et près de 1 300 employés. Notre mission est que chaque client soit une référence, un succès à la fois. Pour en savoir plus, visitez le site https://onestreamsoftware.com/fr/

Communiqué envoyé le 20 janvier 2023 à 09:35 et diffusé par :