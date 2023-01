Le gouvernement du Canada annonce 40 millions de dollars pour le secteur durement touché des mollusques et crustacés au Canada atlantique





L'investissement aidera les opérations conchylicoles à se remettre des dommages causés par l'ouragan Fiona, sauvegardant ainsi des emplois clés

MALPEQUE, PE, le 20 janv. 2023 /CNW/ - À la suite de l'ouragan Fiona, les gens directement touchés par la tempête ont été confrontés à de nombreux défis. Grâce à leur résilience, les résidents de ces régions se sont immédiatement mobilisés pour aider leurs voisins et reconstruire en mieux. Pendant cette période difficile, le gouvernement du Canada était là pour aider les gens, les collectivités et les entreprises à se rétablir et à rebâtir.

L'ouragan a eu des effets particulièrement dévastateurs sur les entrepreneurs et producteurs de mollusques et de crustacés, qui sont d'importants employeurs générant des retombées économiques significatives dans de nombreuses petites collectivités côtières et rurales de la région. Ces industries constituent également un potentiel de croissance substantiel, compte tenu de la demande mondiale de produits de la mer d'élevage.

Au Canada atlantique, les pertes, dommages et coûts engendrés par cette tempête dévastatrice sont considérables. Parmi les divers types de pertes, il y a les récoltes, semences, équipements et infrastructures issus de cet élevage. Il faudra attendre jusqu'au printemps 2023 pour mesurer toute l'ampleur des dommages, car certaines exploitations conchylicoles avaient déjà commencé à immerger leurs équipements au moment de la tempête.

C'est pourquoi l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui une contribution de l'APECA pouvant atteindre 40 millions de dollars sur deux ans pour le secteur des mollusques et crustacés du Canada atlantique. Ce soutien financier de l'Agence aidera les entreprises conchylicoles et les organismes sans but lucratif qui offrent des services à ces entreprises à répondre à leurs besoins immédiats comme la réparation des dommages causés par la tempête, le remplacement d'équipements, le nettoyage, la perte de produits, ainsi qu'à mettre en oeuvre des projets à long terme d'adaptation aux conditions météorologiques extrêmes.

Cette annonce est une autre étape importante du plan mis de l'avant par l'APECA en vue d'aider les entreprises et les collectivités touchées par l'ouragan Fiona, dans le cadre du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona de 300 millions de dollars.

Le gouvernement du Canada maintient son engagement à aider les Canadiens à surmonter les répercussions de l'ouragan Fiona et à s'adapter aux inévitables tempêtes à venir causées par le changement climatique. L'APECA continue à collaborer étroitement avec les autres ministères fédéraux afin d'élaborer des initiatives souples et ciblées favorisant les efforts de relance et de reconstruction. De plus amples renseignements sur ces mesures seront rendus publics bientôt.

Citations

« Notre gouvernement collabore étroitement avec les collectivités, les secteurs et les entreprises durement touchés qui ont subi des pertes dévastatrices à la suite de cette tempête. Le soutien que nous annonçons aujourd'hui pour le secteur des mollusques et crustacés aidera à combler les lacunes lorsqu'aucune autre mesure d'aide n'est offerte. Ce n'est que l'une des nombreuses mesures mises de l'avant par notre gouvernement pour maintenir les emplois suite aux terribles ravages causés par l'ouragan. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Les faits en bref

Le 4 octobre 2022, le premier ministre Trudeau a annoncé le Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona (FROF), qui versera 300 millions de dollars sur deux ans afin d'appuyer les collectivités, les entreprises et les organismes locaux touchés par la tempête et de soutenir les efforts de relance à long terme.

Le fonds est une mesure de soutien visant à combler les lacunes pour les personnes qui ne sont pas admissibles en vertu de leur assurance ou d'autres mesures de soutien fédérales et provinciales existantes, comme l'aide financière en cas de catastrophe de leur province respective.

L'APECA coordonne le FROF et collabore étroitement avec les collectivités, les associations, les entreprises et tous les ordres de gouvernement afin d'évaluer les besoins et d'élaborer des initiatives souples et ciblées pour appuyer les efforts de relance et de reconstruction.

L'Énoncé économique de l'automne de 2022 a établi une provision de 1 milliard de dollars pour 2022-2023 en prévision des demandes des provinces liées à l'ouragan Fiona en vertu des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC), grâce auxquels le gouvernement couvre jusqu'à 90 % des dépenses provinciales admissibles à la suite d'une catastrophe.

Ressources supplémentaires

Liens connexes

FICHE D'INFORMATION

L'APECA offre un soutien ciblé au secteur des mollusques et crustacés à la suite des dommages causés par l'ouragan Fiona

Soutien fédéral particulier pour le secteur conchylicole du Canada atlantique

L'APECA offrira un soutien ciblé pouvant atteindre 40 millions de dollars sur deux ans provenant du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona (FROF). Ce soutien s'ajoute à d'autres mesures fédérales servant à couvrir des coûts non couverts par des régimes d'assurance privés et d'autres programmes fédéraux et provinciaux, tels que les Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC).

L'Agence aidera les associations de l'industrie à entreprendre des études pour mieux comprendre l'ampleur des dommages et élaborer des plans de relance. Cela pourrait comprendre l'utilisation de technologies d'observation sous-marine et de l'aide pour enlever les débris.

De plus, les entreprises du secteur conchylicole peuvent demander une aide couvrant des coûts admissibles associés à :

Des installations perdues ou endommagées

De l'équipement perdu ou endommagé qui était fixé de façon permanente

Des pertes de produits ou de stocks (prix coûtant)

L'enlèvement de débris provenant de la nature ou de débris anthropiques

La location d'espace et d'équipement de bureau, d'une génératrice, d'équipement de production, de matériel roulant, d'installations (coûts fixes raisonnables)

Des projets potentiels entrepris par des entreprises admissibles à un soutien dans le cadre des AAFCC qui engendrent des coûts additionnels non couverts par les AAFCC (p. ex., débris anthropiques)

Comment faire une demande

Pour être admissibles, les entreprises et les associations du secteur des mollusques et crustacés doivent avoir épuisé toutes les autres sources d'aide financière, y compris le soutien offert en vertu des programmes de leur gouvernement provincial. En outre, elles doivent avoir un besoin immédiat et démontrer qu'elles ont subi une perte quantifiable ou des dommages résultant directement de l'ouragan Fiona.

Pour faire une demande de soutien, veuillez visiter le site Web de l'APECA afin d'obtenir de plus amples renseignements, ou communiquez n'importe quand avec le bureau de l'APECA le plus près de chez vous.

Le secteur conchylicole au Canada atlantique

Le secteur des mollusques et crustacés du Canada atlantique fait partie de l'aquaculture, qui correspond à l'élevage du poisson, des mollusques et crustacés et des plantes aquatiques dans l'eau douce ou salée.

L'aquaculture contribue pour près de 200 millions de dollars au produit intérieur brut (PIB) du Canada atlantique, ce qui représente un peu plus de 50 % du PIB total de l'industrie au niveau national.

La valeur de la production de mollusques et de crustacés au Canada atlantique en 2021 était évaluée à près de 100 millions de dollars.

Selon des données de Statistique Canada datant de juin 2022, 46 % des entreprises aquacoles du Canada (266 sur 580) se trouvent au Canada atlantique. Près de la moitié de ces 266 entreprises sont situées dans des régions touchées par l'ouragan Fiona.

Dans l'ensemble, l'aquaculture crée un nombre considérable d'emplois à l'année (environ 2 000 emplois au Canada atlantique en 2021), produisant ainsi des retombées économiques dans des collectivités éloignées, rurales et côtières, y compris des collectivités autochtones.

Les entreprises de la chaîne d'approvisionnement soutiennent près de 30 différents domaines d'activité du secteur, de l'éclosion jusqu'aux ventes et la distribution, notamment des activités liées à la conception et l'ingénierie, à l'automatisation et la robotique, au soudage et à la fabrication, aux services offerts aux navires et à la réparation des navires, et à la collecte et l'analyse de données.

Restez branchés

Suivez l'APECA sur Facebook , Twitter , LinkedIn et Instagram .

SOURCE Opportunities NB

Communiqué envoyé le 20 janvier 2023 à 09:15 et diffusé par :