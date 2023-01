Au salon FITUR 2023, le Pérou s'engage en faveur d'un tourisme durable axé sur la culture, la nature et l'aventure





Au salon FITUR, l'importante foire commerciale internationale dédiée au tourisme et organisée à Madrid du 18 au 22 janvier, le Pérou se présente comme une destination touristique sûre, durable, concurrentielle et de qualité. La Commission pour la promotion du Pérou en tant que pays exportateur et destination touristique (PROMPERÚ) est à la tête d'une délégation de 26 entreprises péruviennes présentes à ce remarquable événement annuel.

Le stand du Pérou, situé dans le pavillon américain du centre IFEMA MADRID, accueille à la fois les professionnels de l'industrie touristique et tout visiteur intéressé par les dernières tendances du secteur, c'est-à-dire le grand public et les personnes désireuses de découvrir les offres de voyages et les nouveaux produits liés à cette destination.

« Participer à cette édition de FITUR nous permet de présenter une vaste gamme d'expériences uniques, mais responsables du point de vue climatique, aux visiteurs et de jouer un rôle prépondérant dans la préservation de l'environnement tout en contribuant au développement économique et social du pays », a déclaré Amora Carbajal, PDG de PROMPERÚ.

De plus, 26 entreprises péruviennes participent au salon pour promouvoir leurs produits touristiques et présenter une offre étendue d'activités durables axées sur la nature, la culture et l'aventure à plus de 100 000 visiteurs internationaux. Pour les entrepreneurs péruviens, c'est l'occasion de pouvoir organiser d'importantes réunions d'affaires avec des professionnels du secteur en vue de décrocher des engagements commerciaux à l'issue de l'événement.

Dans cette optique, de nombreuses destinations sont mises en avant comme l'Amazonie, les régions d'Ancash, de La Libertad, de Madre de Dios, de Loreto et les villes d'Arequipa, de Cuzco, de Puno, d'Ica, de Lambayeque et de Lima, ce qui permet de mettre en évidence les attractions touristiques de différentes régions en se focalisant sur les grands espaces et les pratiques durables dans le but de stimuler l'essor économique du pays.

Un engagement envers le développement durable

La durabilité est devenue un élément essentiel des plans et programmes de développement au Pérou. Voilà pourquoi PROMPERÚ tient à réaffirmer son engagement en faveur de l'atténuation des changements climatiques en rejoignant l'initiative « Guardians of Nature » du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC).

Il est également important de noter que le Machu Picchu est la première nouvelle merveille du monde et la première destination touristique internationale engagée dans la neutralité carbone et certifiée comme telle grâce à une étroite coopération entre les collectivités locales et les secteurs publics et privés.

