BRP ANNONCE LA CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE USINE DE PRODUCTION AU MEXIQUE DÉDIÉE À LA FABRICATION DE BATEAUX





VALCOURT, QC, le 20 janv. 2023 /CNW/ - BRP Inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO) annonce le commencement des travaux de construction d'une usine supplémentaire de fabrication de bateaux située dans la ville de Chihuahua au Mexique, un jalon important dans la stratégie d'affaires du Groupe marin de l'entreprise. Grâce à cette nouvelle usine, BRP prévoit augmenter sa capacité de production et ainsi répondre à la demande pour ses produits marins et propulser la croissance du Groupe.

« À la lumière de nos récents lancements de produits qui révolutionnent l'expérience de navigation, notamment le ponton Manitou primé par l'industrie, nous souhaitons positionner l'entreprise dans une situation gagnante pour répondre à la demande des consommateurs pour nos produits, être plus efficace et stimuler les gains de parts de marché, indique Karim Donnez, président, Groupe marin chez BRP. Notre souci absolu pour l'innovation et la croissance constante du segment rendent cette capacité de production supplémentaire nécessaire afin de lancer des produits qui transformeront l'expérience de navigation et réaliser notre stratégie d'affaires 2025 pour le Groupe marin. »

Le site de production représente un investissement en capital anticipé de plus de 220 millions de dollars canadiens et permettra la création de jusqu'à 1 300 emplois en plus des 2 500 postes actuels au sein du Groupe marin de BRP. Le lancement de la production est prévu pour le début de 2025. Cette nouvelle usine optimisera l'empreinte manufacturière mondiale de l'entreprise pour la fabrication des pontons Manitou et des bateaux Alumacraft et sera complémentaire aux usines du Groupe situées à Lansing, au Michigan, à St-Peter, au Minnesota, à Sturtevant, au Wisconsin, à Spruce Pine, en Caroline du Nord et à Coomera, dans l'État du Queensland en Australie.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines informations incluses dans ce communiqué, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives à l'impact anticipé de cette nouvelle installation sur la capacité de production de BRP, sa capacité à répondre à la demande de produits et à réaliser les objectifs de sa stratégie commerciale de 2025 pour le Groupe marin, la croissance connexe et les projections de création d'emplois et autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques, sont des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « prévisions », « tendances », « indications », « croire », « être d'avis que », « estimer », « perspectives », « prédire », « prévoir », « probable », « potentiel » ou « éventuel », ou à la forme négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses, tant générales que particulières. BRP met le lecteur en garde contre le fait que ces hypothèses pourraient ne pas se concrétiser et que, en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient considérées raisonnables au moment où elles ont été formulées, pourraient comporter un degré d'incertitude élevé. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des garanties quant au rendement futur de BRP et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou la performance réels de BRP soient sensiblement différents par rapport aux perspectives ou aux résultats futurs ou à la performance future implicite dans ces énoncés. De plus amples détails et descriptions de ces facteurs et d'autres facteurs sont divulgués dans la notice annuelle de BRP datée du 24 mars 2022.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits par un portefeuille de pièces, d'accessoires et de vêtements dédiés afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 7,6 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d'oeuvre mondiale comprend près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP Inc.

Communiqué envoyé le 20 janvier 2023 à 08:00 et diffusé par :