Imperial Tobacco Canada reconnue comme Top Employer 2023 au Canada





MONTRÉAL, le 20 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Une approche proactive qui donne la priorité au bien-être et au développement des employés a permis à Imperial Tobacco Canada d'obtenir une place parmi les Top Employers du Canada.

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu la certification Top Employer au Canada, déclare Ralf Wittenberg, président et chef de la direction d'Imperial Tobacco Canada. Nos employés sont la colonne vertébrale de notre entreprise, et nous nous engageons à leur offrir un milieu de travail positif et favorable où ils peuvent s'épanouir. Cette reconnaissance valide le travail que nous avons accompli au cours des dernières années en termes d'écoute de ce que les employés apprécient et agir en fonction de leurs commentaires, tout en maintenant une attention particulière sur la performance. »

La certification Top Employer est accordée par le Top Employers Institute, une organisation indépendante qui étudie les offres des principaux employeurs du monde entier en matière d'emploi. La certification reconnaît les employeurs qui offrent les meilleures pratiques d'emploi de leur catégorie, permettant aux employés de se développer personnellement et professionnellement, tout en livrant les résultats de l'entreprise.

Imperial Tobacco Canada a mis en priorité le bien-être des employés. Néanmoins, les commentaires des employés ont incité l'entreprise à se concentrer spécifiquement sur la santé mentale et la connectivité sociale, avec des activités et des événements dédiés organisés autour de chaque sujet. Par exemple, au printemps dernier, l'entreprise a consacré une semaine entière à la santé mentale en proposant de multiples activités pour s'assurer que les gens se sentent énergisés et connectés.

L'entreprise a également lancé une plateforme d'apprentissage en ligne qui regorge d'articles et de vidéos sur une grande variété de sujets. Les employés peuvent accéder à des sujets spécifiques tels que le leadership, la diversité et l'inclusion, la santé et la sécurité, et progresser vers un objectif de carrière ou poursuivre des intérêts personnels.

« Notre personnel est le moteur de notre réussite en tant qu'entreprise. La création d'une culture de travail qui attire et retient les meilleurs talents nous permettra de rester au sommet, déclare Lito Charet, vice-président des ressources humaines et de l'inclusion. Nous continuons de façonner nos pratiques professionnelles et humaines afin de nous assurer que notre entreprise est un lieu où chacun se sent bienvenu et peut s'épanouir pleinement au travail. »

Seulement 15 entreprises ont reçu la certification Global Top Employer 2023, dont BAT, la société mère d'Imperial Tobacco Canada. Cette distinction est fondée sur une évaluation approfondie des pratiques des employeurs. Celles-ci comprennent des domaines tels que la stratégie pour le personnel, l'environnement de travail, l'acquisition de talents, l'apprentissage, la diversité et l'inclusion, et le bien-être.

Le maintien d'un environnement diversifié et inclusif dans lequel les employés sont encouragés à se développer, à croître et à innover a toujours été important pour Imperial Tobacco Canada, ainsi que pour BAT, et joue un rôle clé dans l'accélération de sa transformation.

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est un chef de file des produits du tabac et de vapotage au Canada, membre du groupe producteur de tabac et de nicotine international : BAT. BAT est une société internationale de biens de consommation multi catégories qui exerce ses activités dans plus de 180 marchés. Nous avons pour vision de bâtir Un Avenir Meilleur en atténuant les répercussions de nos activités sur la santé grâce à un plus grand choix de produits agréables et présentant moins de risques pour nos consommateurs adultes. Nos assises solides, ainsi que nos aptitudes à l'innovation de pointe, nous permettent de créer des produits plus durables pour nos consommateurs adultes, et d'assurer des activités plus durables à nos collègues, nos actionnaires et nos communautés.

À propos de Top Employers 2023

La certification Top Employer récompense les employeurs qui offrent les meilleures pratiques en matière d'emploi, permettant aux employés de se développer personnellement et professionnellement, tout en favorisant les résultats de l'entreprise.

Les entreprises participantes sont soumises à un processus d'évaluation rigoureux qui comprend un examen approfondi des pratiques des employeurs. Plusieurs sessions de validation sont organisées au cours desquelles des preuves de ces pratiques sont fournies, et un audit indépendant des résultats est également réalisé.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : Top Employers Institute - Certifying HR excellence (top-employers.com)

