Pie Medical Imaging annonce la prise en charge du 500e patient dans l'essai clinique FAST III





MAASTRICHT, Pays-Bas, 20 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Pie Medical Imaging, leader mondial en imagerie cardiaque, a annoncé la prise en charge du 500e patient dans l'étude FAST III, un essai clinique randomisé multicentrique, qui étudie l'utilisation de la réserve fractionnelle de flux des vaisseaux basée sur l'angiographie (CAAS vFFR) chez les patients subissant des procédures de revascularisation coronaire. Dans cet essai, une stratégie guidée par CAAS vFFR est comparée à une stratégie guidée par la FFR pour guider la revascularisation coronaire. Le critère d'évaluation principal est un composite de décès toutes causes confondues, d'infarctus du myocarde ou de revascularisation un an après la randomisation.

Cet essai, dirigé par le Dr Joost Daemen (cardiologue au Thoraxcenter du Centre médical universitaire Erasmus, Rotterdam, Pays-Bas), est un essai de non-infériorité international, multicentrique et randomisé, initié par les investigateurs. 500 patients ont été recrutés par des hôpitaux ayant une grande expertise en physiologie coronaire sur 25 sites en Europe, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en Irlande, au Royaume-Uni, en Italie et en France. Au total, le recrutement se fera sur 35 sites, l'objectif final étant d'inclure 2 228 patients d'ici la fin de l'année.

CAAS vFFR (Pie Medical Imaging, Maastricht, Pays-Bas) est une suite logicielle FFR basée sur l'angiographie qui permet une évaluation physiologique de la sténose coronaire intermédiaire sans avoir recours à un fil de pression et à l'adénosine. La valeur vFFR peut être calculée avec seulement deux projections angiographiques et la pression de la racine aortique. Ce vFFR présente une corrélation et une précision diagnostique élevées par rapport aux mesures invasives de la FFR et du NHPR, et il est prouvé que les résultats du vFFR sont hautement reproductibles.

« L'essai FAST III, ainsi que plusieurs autres études actuellement réalisées par le biais de CAAS vFFR, augmenteront le corpus de preuves scientifiques indiquant que le logiciel CAAS vFFR est une excellente alternative aux mesures physiologiques invasives par fil », a déclaré René Guillaume, directeur général de PMI.

L'essai est financé par des bourses de recherche de Pie Medical Imaging (Maastricht, Pays-Bas) et de Siemens Healthineers (Erlangen, Allemagne). L'étude est parrainée par l'ECRI (European Cardiovascular Research Institute, Rotterdam, Pays-Bas). Cardialysis (Rotterdam, Pays-Bas) est responsable des services de l'étude, y compris la gestion des essais et les activités du laboratoire central.

À propos de Pie Medical Imaging

Pie Medical Imaging BV est un leader mondial dans l'analyse et la visualisation d'images cardiovasculaires. À Maastricht (Pays-Bas), elle héberge les ventes mondiales des lignes de produits CAAS et 3mensio. PMI et 3mensio Medical Imaging font partie du Groupe Esaote, leader dans le secteur des équipements biomédicaux. De plus amples informations sur PMI sont disponibles sur le site www.piemedicalimaging.com .

