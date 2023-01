Décès d'une détenue du Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci





MAPLE CREEK, SK, le 19 janv. 2023 /CNW/ - Le 18 janvier 2023, Cassandra Fox, une détenue du Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci, est décédée sous notre garde.

Au moment du décès, la personne purgeait, depuis le 21 novembre 2022, une peine de deux ans, six mois et 29 jours pour complice de meurtre après le fait, possession non autorisée d'une arme à feu et d'une arme prohibée dans un véhicule à moteur, possession d'une arme contrairement à l'ordonnance de probation et non-respect d'une ordonnance de la cour.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.

