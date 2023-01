Tourisme d'affaires - 2022, une année de reprise exceptionnelle pour Montréal





MONTRÉAL, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Une année exceptionnelle vient de se clore pour Montréal. Après deux années de pause, l'industrie du tourisme d'affaires dans la métropole a connu une véritable reprise avec plus de 280 événements au Palais des congrès de Montréal et plus de 450 à la grandeur de la métropole. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, le Palais a ainsi accueilli plus de 500 000 visiteurs et délégués dans ses salles. Tourisme Montréal estime l'impact économique du tourisme d'affaires sur l'île en 2022 à près de 270 millions de dollars.

Avec l'accueil d'événements majeurs - tels que la 104e convention annuelle du Lions Clubs International, la 24e conférence internationale sur le sida (AIDS 2022), la première édition nord-américaine du Forum International de la Cybersécurité et la 15e Conférence des Parties (COP15) -, il s'agit d'une reprise en force pour les équipes du Palais des congrès et de Tourisme Montréal ainsi que leurs proches partenaires. Pour Tourisme Montréal, une telle relance ne relève pas du hasard : l'organisme a saisi chaque occasion d'affaires afin d'assurer l'attractivité et le retour en force des congrès et des événements sur l'île.

Au-delà du nombre de délégués et des retombées économiques, les équipes du Palais et de Tourisme Montréal accordent une importance particulière aux types d'événements accueillis. Pour les deux organisations, il apparaît crucial ceux-ci fassent rayonner Montréal et ses créneaux d'excellence, dans l'objectif de créer une réelle plus-value intellectuelle dans leur domaine.

Plus que jamais, le Palais des congrès de Montréal s'est placé au coeur de l'action en 2022. Les événements reçus, très attendus par diverses communautés internationales, ont permis d'engager des discussions de fond et de réaliser des avancées concrètes à la fois locales, nationales et internationales dans leur domaine respectif.

Dans le cadre de la 24e conférence internationale sur le sida (AIDS 2022), le gouvernement du Canada a ainsi annoncé un budget de 17,9 millions de dollars destiné à la distribution de trousses d'autotests du VIH auprès des communautés à risque, et à l'amélioration de l'accès au dépistage pour la population en général.

La COP15 a, quant à elle, entraîné dans son sillage des annonces d'une ampleur sans précédent pour la conservation de la biodiversité. À l'échelle locale, la Ville de Montréal a annoncé des mesures de protection des pollinisateurs ainsi que l'agrandissement et le verdissement historique du mont Royal. Le gouvernement du Québec, pour sa part, s'est doté du Plan Nature 2030 - un investissement historique de 650 millions de dollars sur sept ans - qui permettra la mise en place de mesures de conservation de la biodiversité, le soutien d'initiatives autochtones en matière de conservation de la nature, et la protection d'espèces menacées.

Dans la foulée, le gouvernement du Canada a annoncé la mise en place de multiples soutiens financiers visant à protéger les océans et à faire avancer la recherche scientifique dans ce domaine sur tout le territoire.

Enfin, l'événement s'est achevé avec la signature, par les 196 pays participants, de l'accord Kunming-Montréal visant la protection de 30 % des terres, des zones côtières et des eaux intérieures de la planète d'ici 2030.

2023, une année qui s'annonce prolifique

À peine entamée, l'année 2023 s'annonce déjà fort occupée sur le plan du tourisme d'affaires avec, à ce jour, près de 200 événements inscrits au calendrier du Palais des congrès de Montréal. Mentionnons notamment le World Summit AI Americas 2023 en intelligence artificielle, le Sommet international des transports électriques et intelligents, ainsi que le International Council of Nurses Congress et enfin le World Congress of Neurology en santé et en sciences de la vie, obtenu grâce aux ambassadrices Pre Sylvie Cossette, Dre Nancy Feeley et Pre Jacinthe Pépin.

De son côté, Tourisme Montréal a déjà confirmé 150 autres événements d'affaires et sportifs dans la métropole. Ce chiffre engendrera plus de 250 000 nuitées et quelque 240 millions de dollars en retombées économiques directes. Les mois d'avril et d'octobre seront particulièrement achalandés, alors que les prévisions de Tourisme Montréal sont de 80 000 délégués au cours de ces deux mois.

« L'année 2022 marque le redémarrage tant attendu par notre industrie. Tout au long de l'année, le Palais des congrès a reçu des événements majeurs qui ont contribué à l'évolution et à l'avancement de domaines centraux pour Montréal et pour le Québec. C'est grâce au savoir-faire et à l'agilité de son équipe passionnée, mais aussi à la collaboration assidue de ses nombreux partenaires, que le Palais s'est positionné comme un allié de choix pour l'accueil d'événements de calibre mondial. Et ce succès se confirme avec une année 2023 très occupée qui se profile à l'horizon?! » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Après des années difficiles, c'est avec une énorme satisfaction et fierté que nous constatons le retour des touristes d'affaires sur l'île. Nos équipes ont travaillé fort pour maximiser les retombées économiques et sociales de cette relance. Tourisme Montréal n'est pas le seul à vanter l'attractivité de la métropole?; en 2022, la métropole a été nommée dans le palmarès des meilleures grandes villes par le magazine de voyage Condé Nast Traveler. Notre stratégie de destination harmonieuse a également permis à Tourisme Montréal de briller au palmarès du Global Destination Sustainability Index, une référence mondiale en tourisme durable. Vivement cette nouvelle année qui s'ouvre sur l'étendue des possibles?! »

- Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

