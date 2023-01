Cook it devient actionnaire majoritaire de l'entreprise québécoise Menu Extra spécialisée en haute gastronomie à la maison





Une transaction stratégique pour consolider la croissance des deux entreprises et donner le ton au futur de l'industrie alimentaire

MONTRÉAL, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que Cook it annonce qu'elle acquiert 70 % des parts de l'entreprise de gastronomie à la maison Menu Extra . Cook it a été l'initiatrice d'une transformation importante dans le milieu de l'alimentation avec son concept de kits à cuisiner, livrés à la maison, tout comme l'a été Menu Extra dans le domaine de la haute gastronomie. Cette union était donc toute naturelle pour créer un écosystème à valeur ajoutée au bénéfice des abonné·e·s de Cook it.

L'entreprise Menu Extra est pilotée par les chefs de renom Francis Blais et Camilo Lapointe-Nascimento, ainsi que par Alexis Demers, sommelier et maître d'hôtel. Elle propose des expériences gastronomiques complètes avec des plats prêts-à-enfourner haut de gamme, du vin, des bouquets de fleurs ainsi que des suggestions d'ambiance musicale, le tout livré à la maison dans la grande région de Montréal.

Cette alliance stratégique permettra à Menu Extra d'élargir sa capacité de production et d'étendre son secteur d'activité en Estrie, dans les Laurentides et dans la ville de Québec, en plus de bénéficier des relations d'affaires de Cook it. Les client·e·s actuel·le·s pourront s'attendre à la même qualité qui a fait le nom de Menu Extra, puisque les trois fondateurs resteront à la tête du projet, et continueront à faire vivre l'ADN de l'entreprise. Pour Cook it, c'est une occasion de se diversifier et de se tailler une place dans le marché de la haute gastronomie, en plus d'élargir son offre.

« On s'est donné la mission d'être la meilleure façon de manger au quotidien, Menu Extra l'est pour les moments importants de la vie. Ce partenariat nous permet d'être la meilleure façon de manger pour toutes les occasions et représente un autre pas vers le futur de l'alimentation », affirme Judith Fetzer, présidente et cofondatrice de Cook it. « Le plus excitant c'est que ce sont les client·e·s des deux entreprises qui en bénéficieront aux premières loges. »

« J'ai collaboré avec Cook it pour le projet Classe de maîtres, puis rencontré Judith dans le cadre du programme de mentorat Adopte Inc., et ça a été un coup de coeur immédiat », mentionne Francis Blais, cofondateur de Menu Extra. « Jeune, ambitieuse et novatrice, c'est une entreprise qui valorise et fait rayonner le talent du Québec. Ensemble, nous avons le pouvoir de redessiner le paysage alimentaire. »

Une quatrième acquisition pour Cook it

Malgré une année turbulente pour plusieurs gros joueurs de l'industrie, Cook it a su tirer son épingle du jeu en s'adaptant aux besoins changeants des consommateur·trice·s. Menu Extra représente la quatrième acquisition de la pionnière des kits repas, qui a récemment lancé sa propre gamme de prêts-à-manger et dévoilé un nouveau modèle d'abonnement hybride pour ses client·e·s. L'entreprise poursuit sur sa lancée d'innovations avec ce partenariat stratégique, rendu possible par l'investissement de 10M$ du Fonds de solidarité FTQ, à l'automne 2021 .

Le menu de Saint-Valentin de Menu Extra sera disponible dès le 26 janvier au menuextra.ca.

À propos de Cook it

Pionnière de la boîte repas au Canada, Cook it se donne la mission d'être la meilleure façon de manger. Que ce soit en vous redonnant l'envie de cuisiner, en réduisant le gaspillage alimentaire ou tout simplement en éliminant la charge mentale associée à la planification des repas, Cook it vous offre des repas préparés avec ce qu'il y a de mieux sur le marché. Chaque semaine, le menu propose plus de 18 recettes prêtes-à-cuisiner, y compris des options végétariennes, des repas prêts-à-manger et toute une gamme de produits d'épicerie 100 % locaux dans le Garde-manger. Créée par des cheffes et approuvée par des nutritionnistes, chaque recette est faite d'ingrédients frais, locaux et de saison, pour un maximum de saveur dans votre assiette. Avec ces délicieux repas prêts en moins de 30 minutes et livrés gratuitement à domicile, il n'aura jamais été aussi facile de manger varié et équilibré! Pour en savoir plus, consultez le chefcookit.com.

