Fosun reçoit un prêt syndiqué de 12 milliards de RMB de la part de 8 banques pour promouvoir ensemble le développement et la croissance de l'économie non publique





HONG KONG, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. (« Fosun High Technology ») et huit banques chinoises ont organisé une cérémonie de signature d'un prêt syndiqué au Centre financier du Bund, à Shanghai. Selon l'accord, la Banque industrielle et commerciale de Chine, la Banque agricole de Chine, la Banque de Chine, la Banque de construction de Chine et la Banque des communications, en tant que banques chefs de file conjointes, et la Banque Minsheng de Chine, la Banque d'import-export de Chine et la Banque de développement de Shanghai Pudong, en tant que banques participantes, formeront conjointement un syndicat pour accorder à Fosun High Technology un prêt d'un montant total de 12 milliards de RMB.

Shou Ziqi, vice-président de la Fédération chinoise de l'industrie et du commerce, vice-président du comité de Shanghai de la Conférence consultative politique du peuple chinois, Wang Jianming, président de la Fédération de l'industrie et du commerce de Shanghai, membre du groupe dirigeant du Parti et vice-président de la Fédération de l'industrie et du commerce de Shanghai, et des représentants du Bureau de supervision de Shanghai relevant de la Commission de Régulation des Banques et des Assurances de Chine et ceux du Bureau municipal de supervision financière, des directeurs des 8 banques ainsi que Guo Guangchang, président de Fosun International, Wang Qunbin, co-président de Fosun International, Chen Qiyu et Xu Xiaoliang, co-CEOs de Fosun International, ont assisté à la cérémonie de signature.

Shou Ziqi a félicité la conclusion réussie du prêt syndiqué. Il a déclaré que les 8 banques ont pris des mesures concrètes pour mettre en oeuvre les "deux inébranlables", qui ont encore élargi les canaux de financement des entreprises privées et réduit les coûts de financement. Le prêt syndiqué est non seulement d'une grande importance pour Fosun, mais il joue également un rôle positif pour assurer les perspectives et renforcer la confiance des entreprises privées à Shanghai voire dans tout le pays.

Le représentant de signqture du syndicat a déclaré que le 20e Congrès national du Parti communiste chinois a clairement réitéré les "deux inébranlables" et clairement affirmé pour la première fois "promouvoir le développement et la croissance de l'économie privée". La Conférence centrale du travail économique qui s'est tenue récemment a de nouveau mis l'accent sur la mise en pratique des "deux inébranlables". La conclusion réussie du crédit syndiqué est une mesure pratique permettant aux établissements bancaires de mettre en oeuvre les "deux inébranlables" et de jouer activement le rôle de services financiers et d'accompagnement pour soutenir le développement et la croissance de l'économie privée. Comme Fosun est une entreprise représentative du secteur privé chinois enracinée à Shanghai, on espère que cette signature sera l'occasion permettant au gouvernement, aux banques et aux entreprises de développer et de renforcer ensemble l'économie privée.

Guo Guangchang a exprimé sa gratitude aux huit banques pour leur confiance et leur soutien à Fosun depuis de longues années. Il a déclaré que cette signature du prêt a permis d'approfondir la coopération entre Fosun et les banques, d'élargir les canaux de financement et de consolider le soutien en termes de liquidités en faveur du développement des activités du Groupe. Ces dernières années, en tant que groupe mondial innovant pour la consommation des ménagers, Fosun s'est toujours concentré sur les besoins de consommation familiale et a réalisé un solide développement dans les secteurs de la santé, du bonheur et de la richesse. « À l'aube de 2023, nous pensons que la demande sera progressivement libérée dans le secteur de la consommation pour les familles. Nous continuerons à améliorer nos produits et services pour mieux répondre aux besoins familiales des client. »

La cérémonie de signature a été présidée par Wang Qunbin. Les représentants des signataires et les responsables des huit banques, Gong Ping, président exécutif et CFO de Fosun International, Li Haifeng, président exécutif de Fosun International, Zhang Houlin, vice-président senior et co-CFO de Fosun International, Zhu Wenkui, vice-président de Fosun International, Chen Yue, assistant senior du Président et co-CFO de Fosun, ont assisté à la cérémonie de signature.

Fondée en 2005, Fosun High Technology est l'entité opérationnelle domestique de Fosun International Limited (« Fosun International », HKEx : 00656) et se charge essentiellement des opérations industrielles domestiques de Fosun International.

Communiqué envoyé le 18 janvier 2023 à 22:09 et diffusé par :