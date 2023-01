Schneider Electric fait partie des 100 entreprises les plus durables au monde pour la 12e année consécutive





Schneider Electric, chef de file de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a décroché en 2023, pour la 12e fois consécutive, une place dans la liste de Corporate Knights des 100 entreprises les plus durables du monde.

Les résultats remarquables obtenus dans le cadre des engagements climatiques et sociaux, tels que les revenus et les investissements durables, la diversité de genre et la rémunération en fonction du développement durable, ont contribué à assurer à Schneider Electric la position de leader parmi ses pairs dans cet indice annuel établi par le groupe de recherche sur le développement durable Corporate Knights. La liste des 100 entreprises dans le monde est basée sur une évaluation rigoureuse des entreprises publiques dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard de dollars américains. Schneider Electric est la seule entreprise de sa catégorie à faire partie des 100 entreprises dans le monde chaque année depuis 2012 et a été classée comme l'entreprise la plus durable du monde par Corporate Knights en 2021.

Cet exploit succède à une déclaration précédente qui annonçait que Schneider Electric avait reçu les meilleures notes environnementales, sociétales et de gouvernance (ESG) de Standard & Poor's, CDP et Moody's ESG Solutions pour son impact sur le développement durable et ses meilleures pratiques.reprises publiques dont les revenus dépassent 1 milliard de dollars américains. À titre d'exemple, la stratégie climatique de Schneider Electric et son engagement en faveur de la transparence environnementale ont été parmi les premiers à être validés à la norme zéro émissions nettes pour les entreprises de SBTi mi-2022.

Schneider Electric est également l'une des 19 entreprises lauréates du Sceau Terra Carta de cette année, qui récompense les entreprises du monde entier qui font preuve d'innovation, d'engagement et de dynamisme en faveur de marchés véritablement durables. Le sceau fait partie de l'initiative « Marchés durables » que Sa Majesté le roi Charles III a mise en place en janvier 2021, alors qu'il était prince de Galles, pour encourager le secteur privé à prendre des mesures plus rapides en matière de changement climatique.

« Commencer l'année 2023 avec ces résultats en matière de durabilité est vraiment stimulant », a déclaré Gwenaelle Avice-Huet, responsable de la stratégie et du développement durable chez Schneider Electric. « Cela montre que la cohérence, l'engagement et l'impact concret ne passent pas inaperçus et permet de rappeler que les entreprises comme la nôtre et celles qui figurent dans la liste de ces 100 entreprises dans le monde, contribuent à changer les choses à tous les niveaux, que ce soit dans le cadre de nos activités ou à travers notre impact environnemental, social et économique. »

