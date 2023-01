Accusations portées contre trois résidents de l'Ontario pour passage en contrebande de 1,5 tonne de cocaïne au Canada





KITCHENER, ON, le 18 janv. 2023 /CNW/ - Le Groupe de lutte transnationale contre le crime organisé et grave de la Police fédérale de la GRC au Détachement de Kitchener, en collaboration avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le Service de police de Brantford et le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), a mis au jour un réseau international complexe d'importation de drogue, ce qui a mené à de multiples accusations contre trois individus.

L'enquête a débuté à l'automne 2021, lorsque le Renseignement de l'ASFC a reçu de l'information sur des expéditions exportées en provenance d'Amérique centrale. L'ASFC, en partenariat avec le Groupe de lutte transnationale contre le crime organisé et grave de la GRC, a entrepris de déterminer les expéditions et les personnes impliquées. En décembre 2021, l'ASFC a commencé à suivre un conteneur maritime d'intérêt qui renfermait des marchandises exportées en provenance de l'Amérique centrale et dont la destination finale était Saint John, au Nouveau-Brunswick. L'enquête a révélé que son contenu avait été importé par un résident de Brantford.

Au début de janvier 2022, des agents des services frontaliers de Saint John, au Nouveau-Brunswick, ont saisi plus de 1,5 tonne de cocaïne dissimulée dans des machines industrielles. La valeur totale de la cocaïne saisie, sur le marché illicite actuel, était d'environ 198?000?000 $ CA. Les éléments de preuve ont été remis à la GRC au Nouveau-Brunswick et en Ontario en vue d'une enquête plus approfondie.

À la suite d'une enquête conjointe, le Détachement de la GRC de Kitchener et le Service de police de Brantford ont exécuté des mandats de perquisition à Brantford et à New Hamburg cette semaine.

Des accusations ont été portées contre les personnes suivantes :

Kyle Alexander PURVIS (35) de Brantford

Importation de cocaïne, en contravention du paragraphe 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Possession en vue du trafic, en contravention du paragraphe 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Adam KAUP (42) de New Hamburg:

Importation illicite de cocaïne, en contravention du paragraphe 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Complot en vue d'importer de la cocaïne, en contravention de l'alinéa 465 (1)c) du Code criminel.

Vincenzo CAPOTORTO (47) of Brantford

Importation illicite de cocaïne, en contravention du paragraphe 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Complot en vue d'importer de la cocaïne, en contravention de l'alinéa 465 (1)c) du Code criminel.

Les accusés doivent comparaître en cour le 19 janvier (CAPOTORTO) et le 20 janvier (KAUP), 2023, à la Cour de justice de Brantford, au 44, rue Queen, Brantford, Ontario.

« Le Groupe de lutte transnationale contre le crime organisé et grave de la GRC est très heureux des résultats de ce partenariat efficace avec l'ASFC, le CANAFE et le Service de police de Brantford. Le volume et la valeur considérables de cette saisie représentent également un revers financier important pour les gangs et le crime organisé qui victimisent les Canadiens en faisant le trafic de ces stupéfiants nocifs. Ces résultats témoignent des efforts et de l'engagement continus de la GRC et de ses partenaires en matière de sécurité publique. »

Insp. L. De Simone, off. resp., détachements de London et de Kitchener

« Grâce aux efforts coordonnés de nos équipes des régions de l'Atlantique et du Grand Toronto et des organismes partenaires, ces excellents résultats ont démontré l'engagement inébranlable de l'ASFC à protéger nos frontières contre les substances illicites. »

Lisa Janes, directrice générale régionale, région du Grand Toronto, Agence des services frontaliers du Canada

« Cette réalisation nous rappelle le rôle essentiel du renseignement financier dans la lutte contre le trafic de drogues et le crime organisé ainsi que l'importance des partenariats qui existent entre le CANAFE, la GRC et l'ASFC. »

Barry MacKillop, sous-directeur, Secteur du renseignement

« Comme en témoigne cette enquête fructueuse, une collaboration interorganismes est essentielle pour lutter contre le crime organisé et améliorer la sécurité des collectivités. Le Service de police de Brantford est fier d'être un partenaire et souhaite remercier les policiers en question de leurs efforts exceptionnels »

Le chef Rob Davis, Service de police de Brantford.

Faits en bref

Les organismes d'application de la loi travaillent avec diligence pour assurer la sécurité des collectivités. En restant vigilants et en les informant de toute activité suspecte, vous les aiderez à être encore plus efficaces. Si vous avez des informations concernant la contrebande, l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, appelez le service de police local ou les organismes suivants :

Détachement de la GRC de Kitchener : 519-896-3542

: 519-896-3542 GRC en Ontario : 1-800-387-0020

: 1-800-387-0020 Ligne sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC : 1-888-502-9060

Échec au crime : 1-800-222-8477 (TIPS), en tout temps, pour conserver l'anonymat

Twitter : @GRCONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : grcontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Communiqué envoyé le 18 janvier 2023 à 15:00 et diffusé par :