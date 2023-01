Octapharma mettra le point de vue des patients et des cliniciens à l'honneur lors du 16e congrès annuel de l'Association européenne pour l'hémophilie et les troubles apparentés (EAHAD)





LACHEN, Suisse, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le traitement de remplacement par le facteur VIII est le pilier du traitement des patients atteints d'hémophilie A sévère depuis plus de 30 ans, avec des avantages prouvés en matière de prévention des saignements et de protection de la santé des articulations. La disponibilité de l'emicizumab, un traitement sans facteur, au cours des dernières années, a élargi le champ des options de gestion pour ces patients, soulevant des questions sur la manière la plus efficace et la plus sûre d'utiliser le facteur VIII avec l'emicizumab. Les décisions de traitement doivent prendre en compte les opinions du patient et du clinicien afin de trouver l'approche idéale pour chaque patient.

Le symposium interactif d'Octapharma, qui se tiendra lors du 16e congrès annuel de l'EAHAD à Manchester, au Royaume-Uni, présentera les points de vue de trois cliniciens et de trois patients sur les principales décisions thérapeutiques rencontrées au cours de la vie des personnes atteintes d'hémophilie A.

« Comprendre les points de vue des cliniciens et des patients est un élément clé pour développer des approches thérapeutiques personnalisées en fonction du mode de vie et de l'état clinique de chaque patient », a commenté Larisa Belyanskaya, responsable de l'hématologie IBU chez Octapharma. « Nous nous engageons à fournir les meilleures options de traitement aux personnes atteintes d'hémophilie A afin de leur permettre de mener une vie saine et active. »

Le symposium Octapharma « Utilisation concomitante du facteur VIII et de l'emicizumab dans l'hémophilie A : cas de patients et essais cliniques » utilisera un format hautement interactif pour examiner de près trois cas réels de patients. Avec le public, les membres de la faculté internationale composée du Dr Guy Young, du Dr Carmen Escuriola Ettingshausen et du Dr Steve Austin discuteront des aspects cliniques et relatifs aux patients des différents cas. Les trois patients et leurs familles partageront leurs expériences, les défis qu'ils ont dû relever et les décisions qu'ils ont prises. En plus de donner leur point de vue clinique sur les cas, les membres du corps professoral présenteront de nouvelles données et feront le point sur les études cliniques en cours et prévues sur l'utilisation concomitante du facteur VIII et de l'emicizumab chez les patients n'ayant jamais été traités auparavant, les patients ayant des inhibiteurs du facteur VIII et les patients subissant une intervention chirurgicale majeure.

En plus de ce symposium, de nouvelles données sur la liaison de Nuwiq® (simoctocog alfa) aux plaquettes in vitro seront présentées lors des sessions de posters du Congrès du 8 au 10 février 2023.

· PO030 : Différences in vitro dans la fixation des plaquettes parmi les produits de facteur VIII recombinant, présenté par Anja Strebel

« Chez Octapharma, nous avons pour mission de fournir de nouvelles solutions de santé faisant progresser la vie humaine », a commenté Olaf Walter, membre du conseil d'administration. « Nous apprécions l'importance de réunir les points de vue des cliniciens et des personnes atteintes d'hémophilie A afin de fournir des soins individualisés et d'améliorer la vie des patients. »

L'hémophilie A est une maladie hémorragique héréditaire liée au chromosome X, causée par une déficience en facteur VIII (FVIII) qui, si elle n'est pas traitée, peut entraîner des hémorragies dans les muscles et les articulations et, par conséquent, une arthropathie et une morbidité grave. Cette maladie touche environ un homme sur 10 000 dans le monde. La prophylaxie par un traitement de substitution au FVIII réduit le nombre d'épisodes hémorragiques et le risque de lésions articulaires permanentes.

Basée à Lachen, en Suisse, Octapharma est l'un des plus grands fabricants de protéines humaines au monde, développant et produisant des protéines humaines à partir de plasma humain et de lignées cellulaires humaines. Octapharma emploie environ 10 000 personnes dans le monde pour soutenir le traitement de patients dans 118 pays avec des produits dans trois domaines thérapeutiques : immunothérapie, hématologie et soins intensifs. Octapharma possède sept sites de recherche et développement et cinq sites de fabrication de pointe en Autriche, en France, en Allemagne, et en Suède, et gère plus de 180 centres de don de plasma en Europe et aux États-Unis.

Nuwiq® (simoctocog alfa) est une protéine recombinante de quatrième génération à facteur VIII (rFVIII), produite dans une lignée cellulaire humaine sans modification chimique ni fusion avec aucune autre protéine1. Elle est cultivée sans additifs d'origine humaine ou animale, est dépourvue d'épitopes protéiques antigéniques non humaines et a une forte affinité pour le facteur von Willebrand2. Le traitement par Nuwiq® a été évalué dans neuf études cliniques2-4 achevées qui ont inclus 201 patients précédemment traités (190 personnes)2 et 108 patients précédemment non traités3 atteints d'hémophilie A sévère. Nuwiq® est disponible en présentations de 250 UI, 500 UI, 1 000 UI, 1 500 UI, 2 000 UI, 2 500 UI, 3 000 UI et 4 000 UI5. Nuwiq® est approuvée pour le traitement et la prophylaxie des hémorragies chez les patients atteints d'hémophilie A (déficit congénital en FVIII) dans tous les groupes d'âge5.

