Sai Life Sciences ouvre un nouveau site de fabrication d'API à haute puissance sur son campus de Bidar





Conçu et approuvé pour le traitement de molécules très puissantes de moins de 1 ?g/m 3 de densité

Le premier lot de production commerciale a commencé

HYDERABAD, Inde, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Sai Life Sciences, l'une des sociétés de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (CRO-CDMO) à la croissance la plus rapide en Inde, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau site de fabrication d'API à haute puissance (HPAPI) sur son campus cGMP de fabrication d'API à Bidar, en Inde. Ce nouveau site renforce l'expertise de la société en matière de développement et de fabrication d'HPAPI, ce qui permet à ses clients de bénéficier d'une voie simplifiée pour le développement des NCE.

À l'occasion de cette annonce, Krishna Kanumuri, PDG et directeur général de Sai Life Sciences, a déclaré : « Ces dernières années, nous avons constaté une augmentation des projets impliquant des médicaments oncologiques, ce qui a créé un besoin en API à haute puissance. Pour mieux répondre à ce besoin croissant et tirer parti des récentes avancées technologiques liées à la fabrication d'IPHP, nous avons créé ce nouveau site. Ce nouveau centre de fabrication d'HPAPI de dernière génération nous permet d'accroître notre capacité à répondre aux divers besoins de nos clients. »

Le nouveau bloc HPAPI de 1 500 mètres carrés, situé sur le campus de fabrication de Bidar de la société, présente les caractéristiques suivantes :

conçu et approuvé pour le traitement de molécules très puissantes de moins de 1 ?g/m 3 de densité ;

de densité ; entrepôt intégré pour stocker les KSM, les produits intermédiaires et les produits finis ;

zone d'échantillonnage / de distribution dédiée avec isolateurs à trois flux indépendants pour traiter les lots à l'échelle commerciale ;

réacteurs pour la gestion des opérations à unités multiples, équipés d'isolateurs et de vannes papillon ;

zone de traitement et de conditionnement des poudres avec isolateurs et train d'isolateurs dédié aux tests de contrôle de la qualité ;

unité de désactivation.

En 2022, la société avait déjà ouvert son centre de développement HPAPI sur son campus de R&D à Hyderabad. Aujourd'hui, avec ce nouveau site de production d'HPAPI à Bidar, la société est en mesure de gérer tous les aspects du cycle de vie du projet : développement du processus, développement analytique, ingénierie des particules, entreposage, pilote, mise à l'échelle, échantillonnage, CQ, traitement de la poudre, traitement des effluents, conditionnement, transport et services de stabilité.

Au cours des deux dernières années, la société a connu une phase intense de transformation dans le cadre de son initiative Sai Nxt, en réalisant des investissements de plus de 120 millions de dollars américains dans sa capacité et ses opérations, en se déployant dans de nouvelles zones géographiques, en renforçant sa base de talents scientifiques et en relevant le niveau général de qualité, de conformité et de performance.

À propos de Sai Life Sciences

Sai Life Sciences est une organisation de CRO-CDMO intégrant tous les services qui travaille avec des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes dans le monde entier, accélérant la découverte, le développement et la fabrication de petites molécules. Avec une approche agile et créative, elle propose à ses clients des solutions de haute qualité et rentables qui accélèrent leur mise sur le marché. Soutenue par des investisseurs internationaux, TPG Capital et HBM Healthcare Investments, la société travaille aujourd'hui avec plus de 200 entreprises innovantes dans le monde et emploie plus de 2 500 personnes sur ses sites en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis. https://www.sailife.com/

