Lenovo reconnue pour son leadership mondial en matière de fabrication lors du Forum économique mondial 2023

L'usine Hefei LCFC de Lenovo est l'un des 18 sites supplémentaires reconnus par le Forum économique mondial, qui s'est tenu à Davos cette année, dans le cadre de son Global Lighthouse Network composé de 132 fabricants de premier plan, chacun choisi pour son leadership et son intégration des technologies de la quatrième révolution industrielle (4IR).

Le Global Lighthouse Network est un groupement international de sites de production et autres installations leaders dans l'adoption et l'intégration des technologies de pointe de la quatrième révolution industrielle (4RI). Ces « phares » appliquent les technologies clés de cette révolution, comme l'intelligence artificielle, l'impression en 3D et l'analyse des mégadonnées afin de maximiser leur efficacité et leur compétitivité à grande échelle, de transformer les modèles commerciaux et de stimuler la croissance économique tout en augmentant les effectifs, protégeant l'environnement et contribuant au processus d'apprentissage des fabricants de toutes tailles, quels que soient leurs secteurs et lieux d'implantation.

Fondée en 2011, LCFC est l'une des usines de fabrication intelligente les plus développées au monde et la plus grande dans le domaine de la fabrication d'appareils informatiques intelligents (PC, serveurs, edge computing, Internet des objets intelligent). Cette usine, expédiant des produits à 126 pays à travers le monde, est le fleuron du réseau de plus de 35 sites de fabrication de Lenovo évoluant sur neuf marchés différents. De plus, l'usine gère 300 000 pièces individuelles de matériaux et de composants chaque jour, 300 nouveaux produits discrets chaque année et plus de 200 000 configurations de produits différentes.

LCFC a été reconnue pour son intégration des technologies 4IR ainsi que pour sa transformation au cours des dernières années qui vise à faire face aux grands changements de l'industrie, à l'augmentation de la concurrence et aux fortes fluctuations de la demande durant la pandémie mondiale, ainsi qu'aux exigences croissantes de personnalisation des produits. Cette transformation inclut également l'utilisation d'analyses avancées contribuant à une amélioration de la productivité du travail de 45 % et à une réduction des éventuelles problématiques de qualité des fournisseurs, ainsi que la gestion de 8 000 commandes par jour, dont 80 % de petites commandes de moins de cinq unités.

La technologie de l'intelligence numérique a également joué un rôle crucial en mettant l'accent sur l' ordonnancement/la planification de la production ainsi que sur la dynamique de fonctionnement des 36 lignes de production intelligentes de l'usine. Cela s'est traduit par des gains d'efficacité significatifs dans les domaines de la planification et de la gestion des stocks et par un PC terminé et sorti de la chaîne de production toutes les 0,5 seconde.

Grâce à l'accent mis par l'usine LCFC sur la R&D, à sa position de centre et de modèle pour les technologies de fabrication avancées et à son attention toute particulière portée sur la durabilité, Lenovo a obtenu 121 brevets dans le domaine de la fabrication intelligente. L'une des autres innovations notables de LCFC est le processus de production basse température développé pour améliorer la production des PC, tout en réalisant des économies d'énergie et en accroissant la fiabilité. Lenovo tire parti des meilleures pratiques utilisées par l'usine LCFC pour réduire son empreinte environnementale mondiale et les utilise pour soutenir la transformation numérique de l'écosystème industriel au sens large. Lenovo est mondialement reconnue pour ses processus de fabrication ainsi que pour sa chaîne d'approvisionnement. L'entreprise occupe la 9ème position du classement mondial établi par Gartner des 25 chaînes d'approvisionnement les plus performantes et la première place parmi les chaînes d'approvisionnement en Asie-Pacifique .

Le Global Lighthouse Network est un projet du Forum économique mondial mené en collaboration avec McKinsey & Co. Les entreprises et filières qui rejoignent le réseau sont désignées par un groupe d'experts indépendants. Pour de plus amples informations, veuillez cliquer ici.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) est un géant mondial de la technologie dont le chiffre d'affaires atteint 70 milliards USD. Classé au 171e rang du classement Fortune Global 500, l'entreprise emploie 82 000 personnes dans le monde et répond quotidiennement aux besoins de millions de clients sur 180 marchés. Dans le cadre d'une vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo s'est appuyée sur son succès en tant que leader mondial dans le domaine des PC pour se développer dans de nouveaux secteurs de croissance clés, notamment ceux des serveurs, des espaces de stockage, de la téléphonie mobile, des solutions et des services. Cette transformation, associée à l'innovation révolutionnaire de Lenovo, permet de construire une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable pour tous et partout. Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur www.lenovo.com, ou découvrir les dernières actualités sur notre Storyhub.

