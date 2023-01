Desjardins Capital appuie la relève entrepreneuriale de Cegerco





L'entreprise de Saguenay fondée par Jeannot Harvey en 1976 fait place à la relève

CHICOUTIMI, QC, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Afin d'appuyer le plan de relève de Cegerco, Desjardins Capital annonce son entrée en tant qu'actionnaire minoritaire de l'entreprise de Saguenay. Après bientôt 50 ans à faire croître et rayonner l'expertise de cette entreprise spécialisée en gestion de projets de construction, son fondateur, Jeannot Harvey, souhaite permettre à un groupe d'employés-gestionnaires de la région d'en prendre progressivement les rênes.

Cegerco est un entrepreneur général spécialisé dans les bâtiments commerciaux, institutionnels et industriels, dans les travaux de génie civil tels les barrages, les minicentrales, les quais et les ponts, ainsi que dans les travaux majeurs de bétonnage et de terrassement. L'entreprise emploie plus de 300 employés répartis entre son siège social de Chicoutimi et son bureau de Montréal.

En plus de permettre à l'entreprise de demeurer ancrée dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Desjardins Capital accompagnera Cegerco dans la mise en oeuvre d'un plan de croissance ayant comme cible une augmentation de 20 % de son chiffre d'affaires annuellement.

« Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur Desjardins Captital pour nous appuyer dans notre objectif d'assurer la relève de l'entreprise tout en maintenant une croissance soutenue de notre chiffre d'affaires dans les prochaines années, soutient Jean-François Coudé, directeur général de Cegerco. Grâce à ce partenariat, le groupe de relève est assuré de la pérennité de l'entreprise au Québec pour les prochaines années. »

« Au cours des cinq dernières années, l'équipe de relève de la haute direction de Cegerco 2.0 a démontré sa capacité à bien gérer la croissance de l'entreprise dans un contexte difficile pour le marché de la construction, ajoute Jeannot Harvey, président de Cegerco. Nous avons choisi d'intégrer Desjardins Capital à l'actionnariat de Cegerco car il s'agissait de la meilleure proposition à tout point de vue. »

« La mise en oeuvre d'un plan de relève entrepreneuriale est une étape cruciale dans le développement d'une entreprise, affirme Marie-Hélène Nolet, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital. Notre partenariat donnera un appui de taille à l'équipe de gestion, qui souhaite maintenir la mission de Cegerco. L'industrie de la construction est reconnue pour être concurrentielle et sujette aux aléas de l'économie. Nous avons confiance que le positionnement et la réputation de Cegerco dans son marché lui permettront de tirer son épingle du jeu et de réaliser ses ambitions. »

Solide réputation dans l'industrie

De la gestion de projets à la construction d'ouvrages de génie civil et de bâtiments de plusieurs millions de dollars, Cegerco réussit à se maintenir parmi les plus grands constructeurs au Québec. Cette réputation a permis à l'entreprise d'obtenir la confiance de clients majeurs des secteurs public et parapublic, notamment la Société de transport de Montréal, Hydro-Québec, l'aéroport de Bagotville et la Société québécoise des infrastructures pour le compte du Palais de justice de Roberval.

Avec sa gestion serrée des mandats octroyés et son système de management intégré lui ayant permis d'obtenir les accréditations ISO 9001, ISO 45001 et bientôt ISO 14001, Cegerco offre à ses clients les ressources professionnelles spécialisées dont ils ont besoin pour réaliser des projets complexes avec une grande maîtrise des opérations, des coûts et des échéanciers.

Cette expertise de pointe a été reconnue par l'industrie au cours des dernières années :

25 e position dans le palmarès des 100 Leaders de la construction 2022 au Québec

position dans le palmarès des 100 Leaders de la construction 2022 au Québec Lauréat du prix Construire 2022, région Saguenay-Lac-Saint-Jean, attribué par l'Association de la construction du Québec

Prix Entreprise de construction de l'année 2020 au Gala des Dubuc de la Chambre

de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de près de 50 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser et accompagner les PME et de maintenir leur propriété au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,9 milliards de dollars en date du 30 juin 2022, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 750 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à sauvegarder et créer plusieurs milliers d'emplois, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web .

SOURCE Desjardins Capital

Communiqué envoyé le 17 janvier 2023 à 12:00 et diffusé par :