Le nombre d'ETP sur crypto-monnaies a augmenté de 50 % en 2022, même si les actifs sous gestion ont reflété la chute des prix des crypto-monnaies





LONDRES, 17 janvier 2023 /PRNewswire/ -- La société Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort: FNQA) a analysé les ETP (Exchange Traded Products) du monde entier qui ont des crypto-monnaies comme actifs sous-jacents. Le nombre d'ETP a ainsi augmenté de 50 %, passant de 109 en 2022 à 162, alors que leurs actifs sous gestion ont diminué de 66 %, reflétant la chute de 64 % des valeurs du marché des crypto-monnaies au cours de la même période.

L'analyse de Fineqia a révélé que le nombre d'ETP a augmenté de 53, passant de 109 en janvier à 162 en décembre. À l'inverse, leurs actifs sous gestion totaux ont diminué d'un tiers de leur valeur, passant de 58,5 milliards de dollars en 2022 à 20 milliards de dollars. Le prix du Bitcoin (BTC) a chuté de 65 %, tandis que celui de l'Ethereum (ETH) a baissé de 68 % au cours de la période allant de janvier à décembre 2022.

Pour le mois de décembre, les actifs sous gestion des ETP a diminué de 5 %, tandis que la valeur du marché des crypto-monnaies a chuté de 8 % pour atteindre environ 800 millions de dollars. Cela a impliqué une baisse totale de 64 % en 2022 par rapport aux 2,2 billions de dollars de janvier dernier.

« Le fait qu'une moyenne d'un nouvel ETP ait été émise chaque semaine, malgré le marché baissier en 2022, peut être considéré comme une indication de l'appétit continu des investisseurs pour cette classe d'actifs », a déclaré le PDG de Fineqia, Bundeep Singh Rangar. « Des événements spécifiques, tels que la faillite des FTX, ont contribué à une chute des prix des crypto-monnaies et des actifs sous gestion qui en découlent. »

Les ETP lancés pendant les marchés baissiers ont connu une croissance significative dans les marchés haussiers ultérieurs. Le Litecoin Trust (LTCN) de Grayscale lancé en 2018, par exemple, a connu une croissance de plus de 220 fois, passant d'un actif sous gestion initial d'environ 472 000 dollars à environ 104 millions de dollars. De même, l'actif sous gestion de deux ETP 21Shares a augmenté d'environ 120 fois depuis leur lancement en 2019. L'ETP 21Shares Ethereum (AETH) est passé d'environ 1,3 million de dollars à 155 millions de dollars et celui de l'ETP 21Shares Bitcoin (ABTC) est passé de 1,2 million de dollars à près de 145 millions de dollars.

En revanche, les ETP lancés au moment où le Bitcoin atteignait son plus haut niveau historique de plus de 65 000 dollars en novembre 2021, tels que l'ETF ProShares Bitcoin Strategy, lancé le 18 octobre 2021, ont chuté de 54 %, passant de 1,2 milliard de dollars à environ 549 millions de dollars. De même, l'ETN Invesco Physical Bitcoin, lancé le 22 novembre 2021, a chuté de 70 %, passant de 171 millions de dollars à environ 52 millions de dollars.

Au cours du mois de décembre, les actifs sous gestion des ETP détenant des BTC a chuté de 3 %, passant de 14 milliards de dollars à 13,5 milliards de dollars. Les actifs sous gestion des ETP libellés en ETH ont diminué de 7,5 %, passant de 5,3 milliards de dollars à 5 milliards de dollars. Les ETP représentant des crypto-monnaies alternatives ont diminué de 18 % et ceux présentant un panier de crypto-monnaies de 8 %.

Un ETP possédant le token FTX (FTT) comme actif sous-jacent a été retiré des négociations, ce qui a fait baisser le nombre total d'ETP d'une unité à 162, contre 163 précédemment répertoriés.

Toutes les références sont en dollars américains et tous les prix des crypto-monnaies proviennent de CoinMarketCap.

Tous les actifs sous gestion d'ETF et d'ETP ont été compilés par le service de recherche de Fineqia à partir de sources accessibles au public, comme 21Shares AG, Grayscale Investment LLC, VanEck Associates Corp., MorningStars, Inc. et TrackInSight SAS.

