Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée Raoul Wallenberg

OTTAWA, ON, le 17 janv. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée Raoul Wallenberg :

« Aujourd'hui, nous rendons hommage à Raoul Wallenberg, un héros et un humaniste remarquable qui a mis sa vie en danger pour sauver des Juifs de la Hongrie sous occupation allemande de la persécution, de la déportation vers des camps de concentration et de la mort durant l'Holocauste.

« M. Wallenberg, que les Nations Unies ont appelé "le plus grand humaniste du 20e siècle", a été la première personne nommée citoyen honoraire canadien en 1985. Diplomate et homme d'affaires suédois, il a sauvé la vie de dizaines de milliers de Juifs hongrois en six mois à peine, entre juillet 1944 et janvier 1945, en leur accordant des passeports diplomatiques qui leur garantissaient l'immunité. Il a également créé un réseau de refuges fonctionnant sous la protection diplomatique suédoise afin d'abriter et de protéger les personnes fuyant la persécution du régime nazi. Tragiquement, il a disparu en 1945 après avoir été arrêté par les Soviétiques, puis il a été envoyé dans des camps de travail forcé. En 2001, le gouvernement du Canada a désigné le 17 janvier, date de sa disparition, comme étant la Journée Raoul Wallenberg.

« L'héritage de M. Wallenberg est célébré aux quatre coins de la planète et est un puissant rappel de la différence qu'une personne peut faire lorsqu'elle choisit d'affronter le mal et d'agir. On entend d'ailleurs l'écho de son altruisme et de son courage dans sa phrase devenue célèbre : "Je n'ai pas d'autre choix".

« Le Canada tout entier a été profondément transformé par les nombreuses contributions des quelque 40 000 survivants de l'Holocauste qui se sont réinstallés ici après la guerre. Aujourd'hui et chaque jour, les Canadiens se souviennent de l'Holocauste, rendent hommage aux victimes et commémorent les survivants.

« Aujourd'hui, vu la montée inquiétante de l'antisémitisme au pays et partout dans le monde, nous devons maintenir notre engagement collectif à nous élever contre toutes les formes de haine et de discrimination. Chacun de nous, juif ou non, a la responsabilité constante de dénoncer l'antisémitisme là où il se produit. Tous les Canadiens doivent continuellement veiller à ce que le respect fondamental et l'inclusion soient au coeur de nos communautés fortes.

« À l'occasion de la Journée Raoul Wallenberg, j'invite les Canadiens à réfléchir à l'histoire remarquable de M. Wallenberg et à puiser de l'inspiration dans son héroïsme, son humanisme et son dévouement envers la justice. Le gouvernement du Canada s'élèvera toujours contre l'antisémitisme, au moment où nous bâtissons un monde plus égalitaire, plus sûr et plus juste pour tous. »

