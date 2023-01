Great-West Lifeco nomme Dervla Tomlin au poste de chef de l'évaluation des risques





WINNIPEG, MB, le 17 janv. 2023 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. a le plaisir d'annoncer la nomination de Dervla Tomlin, actuellement actuaire en chef, au poste de chef de l'évaluation des risques. Cette nomination entrera en vigueur le 13 février 2023.

Dans ses nouvelles fonctions, Mme Tomlin veillera à l'ensemble des aspects touchant la gestion des risques à l'échelle de Great-West Lifeco. Elle conservera également la responsabilité de notre fonction Actuariat. L'actuaire désigné continuera de relever d'elle.

Dans le cadre de ses fonctions, Mme Tomlin mettra à contribution plus de 30 années d'expérience acquise dans l'industrie. En avril 2015, elle a été nommée actuaire en chef de Lifeco, après avoir précédemment occupé le poste de chef de l'évaluation des risques et d'actuaire en chef de Irish Life. En plus de ses acquis en actuariat interne et en surveillance des risques, Mme Tomlin possède une vaste expérience opérationnelle, notamment en matière d'établissement des taux et de développement des produits, de marketing et de service à la clientèle. En outre, elle a su diriger avec succès une transformation stratégique des activités.

« Nous sommes très heureux de voir Mme Tomlin occuper le poste de chef de l'évaluation des risques, ainsi que la direction de notre équipe d'actuariat. Nous sommes enthousiastes à la perspective de sa direction à la tête de ces importantes fonctions qui appuient nos stratégies au bénéfice de toutes les parties prenantes », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. « Notre approche prudente en matière de gestion des risques est un élément caractéristique du succès de notre compagnie depuis plus de 175 ans. J'estime que sous la direction de Mme Tomlin, cela continuera d'être l'une des forces de Lifeco à mesure que nous réagissons à de nouveaux risques de plus en plus complexes pour nos clients. »

Mme Tomlin s'est jointe à l'équipe de Great-West Lifeco en 2013 dans la foulée de l'acquisition de Irish Life. Elle est titulaire d'un diplôme en mathématiques et en économie de la University College Dublin. Elle détient les titres de Fellow de la Society of Actuaries in Ireland et de l'Institute of Actuaries du Royaume-Uni, en plus d'être une associée de l'Institut canadien des actuaires. Tout au long de sa carrière, Mme Tomlin s'est investie dans divers regroupements professionnels et sectoriels. Elle est une ancienne présidente de la Society of Actuaries in Ireland.

Mme Tomlin succède à Graham Bird, qui partira à la retraite cette année en avril après avoir occupé le poste de chef de l'évaluation des risques depuis 2015. Au cours de son mandat, M. Bird a supervisé la création de fonctions de premier plan liées à l'évaluation des risques pour la compagnie en plus d'avoir favorisé la mise en place d'une culture avancée de gestion des risques au profit de l'ensemble de nos parties prenantes. Pendant ses années de service, les équipes de Lifeco et des sociétés d'exploitation ont tiré profit de la philosophie commerciale poussée et du savoir-faire confirmé au chapitre des risques de M. Bird. Avant d'entrer au service de Great-West Lifeco, il a occupé plusieurs postes de haute direction dans l'industrie des services financiers en Amérique du Nord et en Europe. M. Bird appuiera la transition en qualité de conseiller spécial du chef de la direction jusqu'à son départ à la retraite, le 30 avril 2023. Après cette date, il continuera d'agir à titre consultatif auprès de Great-West Lifeco.

« Je tiens également à remercier Graham Bird pour l'engagement et le dévouement dont il a fait preuve afin de créer une fonction de premier plan liée à l'évaluation des risques, de même que pour avoir favorisé et étendu une solide culture de gestion des risques au sein de Lifeco », a exprimé M. Mahon. « Il a été un dirigeant clé dont la contribution a aidé Great-West Lifeco à remplir ses objectifs en matière de croissance et de solidité à long terme au profit des parties prenantes. Je suis heureux de savoir que nous continuerons à bénéficier du savoir-faire de M. Bird, qui agira à titre consultatif après sa retraite. Au nom de Great-West Lifeco au grand complet, je souhaite féliciter M. Bird pour sa retraite. »

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2021, ses compagnies comptaient environ 28 000 employés, 215 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 33 millions de relations clients au sein de ces régions. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en savoir plus, visitez le site GreatWestLifeco.com/fr.

