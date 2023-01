Le Canada doit accélérer la commercialisation de ses technologies propres pour atteindre ses objectifs climatiques





Le rapport de Deloitte Canada décrit les obstacles freinant actuellement l'atteinte des objectifs climatiques du pays, de même que les occasions de réussite qu'offre son nouveau cadre de préparation commerciale pour des solutions technologiques propres.

TORONTO, le 17 janv. 2023 /CNW/ - Selon un rapport publié aujourd'hui par Deloitte Canada, le Canada ne pourra atteindre sa cible de réduction des émissions pour 2030 et ses objectifs de carboneutralité pour 2050 sans accélérer la commercialisation et l'adoption de technologies propres.

Le Plan canadien de réduction des émissions pour 2030 indique la voie à suivre pour que le Canada atteigne ses objectifs de réduction des émissions de 40 à 45 % en deçà des niveaux de 2005 d'ici 2030, et de carboneutralité d'ici 2050. Bien que l'on ait beaucoup parlé de l'aspect ambitieux du plan et de sa faisabilité, de même que des investissements requis pour l'atteinte des cibles, un élément manque à cette analyse : l'ampleur du déploiement dont les technologies propres fabriquées au Canada doivent faire l'objet au pays pour atteindre les objectifs de 2030 et de 2050.

« L'atteinte de l'objectif de réduction des émissions du Canada pour 2030 requiert le déploiement accéléré de technologies propres qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui, affirme Karen Hamberg, associée du groupe Conseils financiers de Deloitte Canada et leader nationale des technologies propres. Les questions portant sur la prestation technique, le coût et le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) sont essentielles. Les chefs de file du secteur canadien des technologies propres exportent et livrent concurrence sur des marchés mondiaux qui ont mis au point des écosystèmes commerciaux et des structures connexes qui accélèrent le déploiement et l'utilisation de solutions climatiques. Les secteurs public et privé ont un rôle essentiel à jouer pour faire de même ici au pays. »

Selon le rapport, la création d'écosystèmes commerciaux cohérents nécessite une évaluation de quatre exigences clés, soit les niveaux de préparation techniques, commerciaux, politiques et organisationnels. Ces indicateurs mesurent et prédisent les conditions qui peuvent soutenir - ou restreindre - le déploiement d'une solution climatique visant à remplacer le statu quo à teneur élevée en carbone.

Le secteur Technologies, médias, divertissement et télécommunications de Deloitte a élaboré un cadre de préparation commercial unique pour évaluer l'innovation des technologies propres par rapport aux objectifs commerciaux. Le rapport Mise à l'échelle des solutions : accélérer la commercialisation des technologies propres développées au Canada, publié aujourd'hui, élargit le concept de préparation au-delà de la prestation technique, pour inclure la viabilité du marché, les cadres politiques et réglementaires favorables, et la capacité de l'entreprise elle-même.

« Si le Canada prévoit s'appuyer sur son secteur des technologies propres pour être concurrentiel dans un monde carboneutre, nous devons doter les entreprises de premier plan de manière rapide et efficace afin qu'elles puissent livrer concurrence et être des chefs de file à l'échelle mondiale, déclare Michael Tang, associé directeur, secteur des TMT pour Deloitte Canada. En matière de technologies propres, il est essentiel d'avoir une stratégie sectorielle qui définit des priorités économiques ainsi qu'une feuille de route pour sa mise en oeuvre; et elle devrait notamment inclure des cibles ambitieuses précises pour la part du marché mondial, les retombées économiques, la création d'emplois, la réconciliation avec les peuples autochtones, les avantages environnementaux, la réalisation des objectifs climatiques et la prospérité sociale continue du Canada. »

Le rapport complet comprend un aperçu des défis commerciaux et des accélérateurs de marché pour les sept secteurs économiques identifiés dans le Plan de réduction des émissions de 2030 du Canada; un appel à l'action pour les milieux commerciaux et sectoriels canadiens; et une perspective axée sur le marché dans un secteur des technologies propres concurrentiel à l'échelle mondiale visant l'atteinte de nos objectifs climatiques.

