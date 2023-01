Coveo annonce la date de la conférence téléphonique pour les résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice fiscal 2023





MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, 16 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo Solutions Inc. (« Coveo » ou la « Société ») (TSX : CVO), un chef de file des plateformes de pertinence alimentées par l'IA qui aide à transformer la recherche, les recommandations, la personnalisation et l'intelligence du marchandisage au sein des expériences numériques, a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats financiers pour le troisième trimestre de son exercice fiscal 2023 terminé le 31 décembre 2022 après la fermeture des marchés le lundi 6 février 2023. Coveo tiendra une conférence téléphonique ce jour-là à 17 h, heure de l'Est, pour discuter des résultats. L'appel sera animé par Louis Têtu, président du conseil et chef de la direction de la Société, et Jean Lavigueur, chef de la direction financière de la Société.



Conférence téléphonique sur les résultats financiers de Coveo pour le troisième trimestre 2023

Date : Lundi, le 6 février 2023 Heure : 17 h, heure de l'Est Numéro à composer : 1-888-664-6392 ; Numéro de confirmation : 16289972 Diffusion en direct sur le Web : https://app.webinar.net/YyGvJqW46A9 Rediffusion : ir.coveo.com, section « Nouvelles et événements »

Nous croyons que la pertinence est essentielle pour que les entreprises gagnent dans la nouvelle économie de l'expérience numérique et pour servir les clients à la hauteur de leurs attentes tout en assurant une performance d'affaires optimale, et que l'IA appliquée est un impératif pour atteindre ces objectifs.

Coveo est une plateforme de pertinence alimentée par l'IA, leader sur le marché, qui injecte de l'intelligence de recherche, de recommandation, de personnalisation et de marchandisage dans les expériences numériques telles que le commerce, le service aux clients, les sites Web et les applications en milieu de travail. La plateforme de Coveo infonuagique et multientité peut facilement s'intégrer dans presque toutes les expériences numériques. Nos solutions sont conçues pour fournir une valeur ajoutée tangible à nos clients en contribuant à l'amélioration de la conversion, des revenus et des marges, à la réduction des coûts de service à la clientèle, à l'augmentation de la satisfaction des clients, l'amélioration de l'engagement des sites Web, et à la croissance de la compétence et de la satisfaction des employés.

Notre plateforme d'IA alimente la pertinence des expériences numériques pour plusieurs des marques les plus innovantes au monde, servant des millions de personnes et des milliards d'interactions, et est soutenue par un vaste réseau d'intégrateurs de systèmes et de partenaires mondiaux. Coveo est un partenaire ISV de Salesforce, un partenaire global SAP CX et un partenaire Adobe Accelerate Exchange.

