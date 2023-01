RECONDUCTION DE L'INITIATIVE MINISTÉRIELLE EN PRODUCTIVITÉ VÉGÉTALE : LE GOUVERNEMENT CONCRÉTISE UN PREMIER ENGAGEMENT ÉLECTORAL





LONGUEUIL, QC, le 12 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) accueillent favorablement la reconduction de l'Initiative ministérielle en productivité végétale, annoncée par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne. Les sommes allouées, qui atteindront 20 M$ en 2024, serviront à améliorer l'efficacité de la main-d'oeuvre et des travaux agricoles dans le secteur végétal.

« Nous saluons la reconduction de l'Initiative ministérielle en productivité végétale présentée aujourd'hui par le gouvernement du Québec. Notre enjeu premier demeure la compétitivité des producteurs de grains. Bien qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir pour remplir tous les besoins de l'industrie québécoise, cette annonce est sans aucun doute un pas dans la bonne direction. Pour demeurer concurrentiels, les producteurs ont besoin du soutien de l'État », affirme M. Christian Overbeek, président des PGQ.

Les PGQ soulignent l'importance d'un partage équitable des sommes entre les régions du Québec. Également, le choix des équipements agricoles accessibles au programme doit représenter les besoins réels et diversifiés du secteur des grains.

Cette annonce est conforme avec l'engagement pris par le gouvernement du Québec lors des élections de l'automne 2022 : « Avec l'Initiative ministérielle Productivité végétale, le gouvernement a pris l'engagement d'ajouter 175 M$ afin de bonifier notre chantier portant sur l'autonomie alimentaire. De ces sommes, une partie sera attribuée à cette initiative. Ainsi, le gouvernement est certainement disposé à revoir et modifier certaines modalités, notamment afin de simplifier et accélérer le traitement des demandes ».

Pour les PGQ, cet engagement concrétisé, conjugué avec la bonification de l'Initiative ministérielle de rétribution des pratiques agroenvironnementales - 29 M$ cette année ainsi que 50 M$ promis par le gouvernement lors des élections québécoises d'octobre 2022 - est un signal encourageant et permet de réduire tranquillement l'écart de soutien avec leurs compétiteurs.

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9?500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20?000 emplois au Québec.

