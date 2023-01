BYD Inde dévoile sa berline électrique de luxe BYD Seal et lance l'édition limitée du modèle BYD ATTO 3 à l'Auto Expo 2023





BYD, le leader mondial des véhicules à énergie nouvelle (NEV), a présenté son nouveau modèle de luxe BYD Seal et l'édition limitée du modèle BYD ATTO 3 dans sa couleur emblématique, Forest Green, à l'occasion de l'Indian Auto Expo 2023. BYD Seal, qui s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires en 5 mois en Chine, devrait être lancé en Inde au quatrième trimestre 2023. Comme les modèles All-New e6 et BYD ATTO 3 sont déjà disponibles sur le marché local, BYD Seal sera le troisième véhicule électrique de tourisme commercialisé en Inde en deux ans.

À l'Auto Expo 2023, l'espace d'exposition de BYD se divise en 4 zones, qui présentent non seulement ses modèles automobiles actuels et nouveaux, mais également des innovations technologiques qui améliorent considérablement les performances et la sécurité des véhicules. Ces modèles récemment dévoilés et ces présentations d'innovations font écho au thème spécifique à l'Inde lors de la convention : Technological Innovations For A Better Life.

BYD SEAL

BYD Seal est l'une des dernières berlines de luxe de BYD, équipée de sa célèbre plateforme EV (e-Platform 3.0) et de sa révolutionnaire batterie Blade ultra-sécurisée. Il s'agit également du premier véhicule équipé de la technologie CTB (cell to body), qui améliore considérablement la sécurité, la stabilité et la maniabilité du véhicule et lui confère des performances globales plus pointues.

Le modèle BYD Seal soutenu, équipé de la technologie CTB, est capable de résister au test de roulement d'un poids lourd de 50 tonnes. Grâce à l'intégration de la batterie et de la carrosserie, la rigidité torsionnelle de l'ensemble du véhicule est multipliée par deux, atteignant plus de 40 500 N.m/°. La sécurité de la structure intérieure du véhicule est augmentée de 50 % pour l'impact frontal et de 45 % pour l'impact latéral. En outre, comme la technologie CTB permet au modèle BYD Seal d'avoir une répartition idéale de la charge à l'essieu de 50/50, le véhicule a passé le test de l'élan à la vitesse record de 83,5 km/h. Grâce à son châssis bas, le coefficient de traînée aérodynamique n'est que de 0,219 Cd, ce qui permet au BYD Seal d'atteindre 100 km/h en 3,8 secondes. Le modèle dispose également d'une autonomie ultra-longue pouvant atteindre 700 km avec une seule charge, ce qui réduit l'inquiétude liée à l'autonomie des VE.

Édition limitée du modèle BYD ATTO 3

Lors de l'événement, l'édition limitée du modèle BYD ATTO 3 dans sa couleur exclusive Forest Green, adopte également l'e-Platform 3.0 et la batterie Blade ultra-sécurisée. Seules 1 200 unités de cette édition limitée seront disponibles en Inde au prix de 34,49 millions de roupies (départ usine).

Le BYD ATTO 3, offrant une autonomie certifiée NEDC de 480 km et une autonomie testée ARAI de 521 km, a été lancé en Inde en novembre 2022 au prix de 33,99 millions de roupies et a déjà atteint 1 500 réservations en recueillant la faveur des clients. Le BYD ATTO 3 a obtenu cinq étoiles dans la catégorie sécurité de la part d'Euro NCAP, le principal programme indépendant d'évaluation de la sécurité en Europe. L'E-SUV bénéficie d'une garantie de 8 ans ou de 1,6 million de kilomètres (au premier terme atteint) pour la batterie et d'une garantie similaire de 8 ans ou de 1,5 million de kilomètres pour le moteur et le commande de moteur. En outre, BYD offre une garantie de base de 6 ans ou de 1,5 million de kilomètres.

Sanjay Gopalakrishnan, vice-président senior des véhicules de tourisme électriques de BYD Inde, a déclaré : « L'Indian Auto Expo est une plateforme extrêmement importante pour nous, et nous sommes heureux de pouvoir présenter nos modèles et nos technologies à travers nos innovations technologiques visant à améliorer la vie quotidienne. En dévoilant la berline de luxe électrique BYD Seal, le lancement de l'édition limitée du modèle BYD ATTO 3, et la présentation de la batterie Blade, e-Platform 3.0, notre engagement trouve un écho en contribuant à la croissance du segment des véhicules électriques indiens avec les technologies des VE ».

En un an, BYD a étendu son réseau à 24 salons dans 21 villes en Inde et multipliera sa présence par deux en participant à 53 salons d'ici 2023. « L'année prochaine, nous prévoyons de vendre 15 000 unités des modèles BYD ATTO 3 et All-New e6 en ayant pour mission à long terme de gagner 40 % des parts de marché des véhicules électriques en Inde d'ici 2030. Les réservations du modèle BYD ATTO 3 ont été encourageantes et nous sommes fins prêts pour commencer les premières livraisons à partir de janvier 2023 », a ajouté M. Gopalakrishnan.

En 2022, les ventes cumulées de véhicules de tourisme de BYD ont dépassé 1,86 million d'unités, soit une augmentation de 155,1 % en glissement annuel. Jusqu'à présent, BYD a vendu plus de 3,37 millions de véhicules à énergie nouvelle. Grâce à l'expansion de sa présence mondiale, BYD travaille au lancement de son initiative « Refroidir la Terre de 1 °C ».

À propos de BYD

BYD est une multinationale de la haute technologie qui exploite les innovations technologiques pour améliorer la vie quotidienne de tous. Fondée en 1995 en tant que fabricant de batteries rechargeables, BYD propose dorénavant un champ d'activité diversifié couvrant les secteurs de l'automobile, du transit ferroviaire, des énergies nouvelles et de l'électronique. La société dispose de plus de 30 zones industrielles réparties entre la Chine, les États-Unis, le Canada, le Japon, le Brésil, la Hongrie et l'Inde. De la production et du stockage de l'énergie jusqu'à ses applications, BYD s'engage à proposer des solutions énergétiques zéro émission qui réduisent la dépendance mondiale envers les carburants fossiles. Son implantation pour les véhicules à énergies nouvelles couvre dorénavant 6 continents, plus de 70 pays et régions et plus de 400 villes. Cotée aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen, la société est connue comme une entreprise du classement Fortune Global 500 qui apporte des innovations dans la quête d'un monde plus vert.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.bydglobal.com.

À propos de BYD Auto

Fondée en 2003, BYD Auto est la filiale automobile de BYD, une entreprise high-tech multinationale dédiée à l'exploitation des innovations technologiques visant à améliorer la vie quotidienne. Dans le but d'accélérer la transition écologique du secteur mondial des transports, BYD Auto est axée sur le développement de véhicules 100 % électriques et hybrides rechargeables. L'entreprise maîtrise les technologies de base de l'ensemble de la chaîne industrielle des véhicules à énergie nouvelle, comme les batteries, les moteurs électriques, les contrôleurs électroniques et les semi-conducteurs de classe automobile. Ces dernières années, elle a connu d'importantes avancées technologiques, notamment la Blade Battery, la technologie hybride DM-i et DM-p, l'e-Platform 3.0 et la technologie CTB. L'entreprise est le premier constructeur automobile au monde à avoir arrêté la production de véhicules à combustibles fossiles lors du passage au VE et est restée en tête des ventes de véhicules de tourisme à énergie nouvelle en Chine pendant 9 années consécutives.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 janvier 2023 à 14:00 et diffusé par :