Prometheus Materials nomme Vishaan Chakrabarti au sein de son Conseil d'administration





Prometheus Materials, le chef de file des matériaux de construction durables, annonce aujourd'hui la nomination de Vishaan Chakrabarti, FAIA FRAIC, à son Conseil d'administration. Chakrabarti rejoint une équipe de direction déterminée à tirer parti de la technologie de Prometheus Materials pour accélérer la transition mondiale vers un avenir sans carbone.

Cette nomination au Conseil d'administration fait suite à plusieurs réalisations importantes pour l'entreprise. En juin 2022, Prometheus Materials a annoncé un tour de financement de série A de 8 millions USD mené par Sofinnova Partners, la société de capital-risque basée à Paris, avec la participation du Microsoft Climate Innovation Fund, Skidmore, Owings & Merrill (SOM), GAF et The Autodesk Foundation. En juillet 2022, Prometheus Materials et SOM ont annoncé une collaboration visant à développer à terme des matériaux de construction sans carbone.

« Nous nous réjouissons d'accueillir Vishaan au sein de notre Conseil d'administration », déclare Loren Burnett, présidente et chef de la direction de Prometheus Materials. « Grâce à l'expertise unique de Vishaan, notre entreprise devrait atteindre de nouveaux sommets de croissance. En effet, ce dernier plaidera sur le marché dans son ensemble pour promouvoir une législation dans le domaine du développement durable, aidant à établir des liens essentiels entre les industries et abordant la sensibilisation et l'acceptation du marché autour des avantages liés aux matériaux de construction durables. »

Dans le cadre de cette nouvelle fonction, Chakrabarti bénéficie d'une vaste expérience, plus particulièrement dans le domaine de la conception durable. Il est le fondateur et directeur de la création de Practice for Architecture & Urbanism (PAU), un cabinet dédié à l'architecture durable et à l'urbanisme humaniste dont l'objectif est de développer des villes saines. Auparavant, Chakrabarti a occupé la fonction de directeur de la planification pour Manhattan, participant à des projets comme la construction du nouveau World Trade Center, la conception de la High Line et l'expansion de la ligne 7 à New York City, entre autres. Il a également agi comme doyen de l'Université de Californie - Berkeley College of Environmental Design, et a prononcé des conférences TED sur la scène principale à propos de l'architecture et de l'urbanisme durables.

« Cette nomination au sein du Conseil d'administration de Prometheus Materials semble être le prolongement naturel de la mission de ma vie », déclare Chakrabarti. « La demande pour les matériaux de construction durables devrait fortement augmenter dans les années à venir et la technologie de Prometheus Materials est essentielle pour affronter l'un des secteurs d'activité les plus polluants. Le béton est l'un des matériaux de construction les plus utilisés au monde et je suis honoré de collaborer avec cette équipe afin d'aider à repenser l'urbanisme grâce à des matériaux durables. »

La production de ciment contribue à 8 % des émissions annuelles de CO2 et est responsable de 9 % des prélèvements annuels d'eau utilisée pour les activités industrielles à l'échelle mondiale. Contrairement au ciment Portland traditionnel, les procédés de production des matériaux de construction à base de microalgues de Prometheus Materials émettent peu ou pas de CO2 et permettent de recycler 95 % de l'eau utilisée.

