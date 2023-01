Résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022





DOHA, Qatar, 12 janvier 2023 /PRNewswire/ -- QNB, l'une des plus grandes institutions financières de la région Moyen-Orient et Afrique (MEA), a annoncé que son conseil d'administration, lors de sa réunion tenue aujourd'hui, a approuvé ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Le bénéfice net avant l'impact de l'hyperinflation au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 a atteint 16,1 milliards de riyals qataris (4,4 milliards de dollars), soit une augmentation de 22% par rapport à la même période de l'année précédente. Le groupe QNB a réussi à gérer l'impact négatif de l'hyperinflation en Turquie, et le bénéfice net après impact de l'hyperinflation a atteint 14,3 milliards de riyals qataris (3,9 milliards de dollars), soit une augmentation de 9 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Le conseil d'administration du groupe QNB a recommandé à l'assemblée générale la distribution d'un dividende en espèces de 60% de la valeur nominale de l'action (0,60 riyal qatari par action) après avoir pris en compte les solides performances financières enregistrées par QNB pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Les résultats financiers annuels pour 2022 ainsi que la distribution de bénéfices proposée sont soumis à l'approbation de la Banque centrale du Qatar (QCB).

Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 24% pour atteindre 35,1 milliards de riyals qataris (9,6 milliards de dollars), ce qui reflète les efforts continus et fructueux déployés par le groupe pour maintenir la croissance dans un éventail de sources de revenus.

Le total des actifs a atteint 1 189 milliards de riyals qataris (327 milliards de dollars), soit une augmentation de 9 % par rapport au 31 décembre 2021, principalement due à la croissance des prêts et avances de 6 % pour atteindre 808 milliards de riyals qataris (222 milliards de dollars). De grands dépôts de la clientèle ont permis d'augmenter ces dépôts de 7 % pour atteindre 842 milliards de riyals qataris (231 milliards de dollars) à partir du 31 décembre 2021. Tout ceci a contribué à améliorer le ratio prêts/dépôts à 95,9 % au 31 décembre 2022, reflétant l'amélioration de la liquidité du groupe QNB.

Le Groupe QNB continue de promouvoir l'efficacité opérationnelle afin de réaliser des économies de coûts et à améliorer les sources de revenus, ce qui a permis au groupe QNB d'améliorer son ratio d'efficacité (coût/revenu) jusqu'à 19,7 % contre 22,2 %, soit l'un des meilleurs ratios parmi les grandes institutions financières de la région MEA.

Le ratio des prêts non productifs sur les prêts bruts a atteint 2,9 % au 31 décembre 2022, soit l'un des plus bas parmi les institutions financières de la région MEA, ce qui reflète la haute qualité du portefeuille de prêts du Groupe et sa gestion efficace du risque de crédit. Au cours de l'exercice, le Groupe QNB a également mis de côté 8,8 milliards de riyals qataris (2,4 milliards de dollars) à titre de précaution pour les pertes potentielles sur prêts. Cela a permis au Groupe de maintenir son ratio de couverture à 99%, ce qui reflète l'approche prudente adoptée par le Groupe vis-à-vis des prêts non productifs.

Le total des fonds propres a augmenté à 106 milliards de riyals qataris (29 milliards de dollars), soit une hausse de 6% par rapport à décembre 2021. Le bénéfice par action a atteint 1,44 riyal qatari (0,40 USD).

Le ratio d'adéquation des fonds propres (CAR) du Groupe au 31 décembre 2022 s'élevait à 19,6% de plus que les exigences minimales réglementaires de la Banque centrale du Qatar et du Comité de Bâle.

Statistiques du groupe

Le Groupe QNB est soutenu par 28 000 employés qui travaillent dans environ 1 000 sites et 4 800 guichets automatiques.

