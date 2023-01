LE CANADA FOURNIT DES LOGEMENTS AUX FEMMES ET AUX ENFANTS FUYANT UNE SITUATION DE VIOLENCE FAMILIALE À KAWARTHA LAKES





KAWARTHA LAKES, ON, le 12 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Doug Elmslie, Maire de la ville de Kawartha Lakes, et l'organisme Women's Resources of Kawartha Lakes ont annoncé un investissement combiné de tout près de 3 millions de dollars pour soutenir l'aménagement de logements de transition, à Kawartha Lakes, pour les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,4 million de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL). De plus, l'organisme Women's Resources of Kawartha Lakes fournit 1,5 million de dollars en terrains et en argent dans le cadre d'une campagne de financement de 500 000$. La Ville de Kawartha Lakes fournit une aide sous forme de frais municipaux pour la construction des appartements de transition.

Women's Resources of Kawartha Lakes convertit une petite église en six appartements pour les femmes et leurs enfants. L'organisme offrira un large éventail de services aux locataires dans le but d'assurer la sécurité des femmes à l'échelle locale, d'offrir un soutien spécialisé aux femmes qui cherchent à échapper à tout type de relation abusive et de maintenir un endroit sûr pour les femmes qui ont besoin d'aide. L'objectif est également de travailler ensemble pour soutenir les femmes afin de bâtir une meilleure collectivité.

Women's Resources of Kawartha Lakes, un organisme de bienfaisance sans but lucratif, offre des programmes dans l'ensemble de Kawartha Lakes pour soutenir les femmes victimes de violence et leurs enfants.

La construction devrait être terminée fin septembre 2023.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Il est crucial pour une mère et ses enfants d'avoir un endroit sûr où recevoir le soutien nécessaire pour guérir et s'épanouir. C'est pourquoi notre gouvernement fournit du financement pour construire et exploiter ces six nouveaux logements de transition à Kawartha Lakes. Ces logements s'ajoutent aux nombreux autres que nous avons financés partout au Canada. Ce seront des lieux de réconfort pour les femmes et leurs enfants qui fuient la violence familiale. Ils permettront aux femmes et à leurs enfants de reconstruire leur vie et d'acquérir leur indépendance. Elle leur donnera aussi accès à des services de soutien essentiels. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Nous reconnaissons la nécessité de disposer de cette ressource essentielle dans notre communauté pour aider les femmes et les enfants vulnérables. C'est fantastique de voir cette importante initiative soutenue par les différents niveaux de gouvernement. » - Michelle Corley, directrice des services humains, Logement, Ville de Kawartha Lakes

« Nous sommes très heureux de pouvoir offrir des logements de seconde étape sûrs et abordables aux femmes et à leurs enfants qui ont été victimes de violence sexiste. Pendant de nombreuses années, nous avons offert ce soutien au logement Amy's Next Step à Fenelon Falls, mais les femmes nous ont fait savoir qu'elles avaient besoin d'un logement plus proche des ressources. Le nouvel emplacement de la rue Logie est idéalement situé et fournira un logement adapté au revenu pour un maximum de six femmes et leurs enfants pendant une période de deux ans. Nous ne pourrions pas y arriver sans le généreux soutien de la SCHL, de la ville de Kawartha Lakes et de notre communauté. » - Jane Chapman, présidente du conseil d'administration, Women's Resources of Kawartha Lakes

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

