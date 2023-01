Le Centre international de mathématiques en Ukraine sera lancé en 2023, grâce à son fondateur et principal donateur XTX Markets





LONDRES, 12 janvier 2023 /PRNewswire/ -- La science et la recherche auront un rôle clé à jouer dans la reconstruction de l'Ukraine. Pour les soutenir, un groupe de 13 mathématiciens Ukrainiens de premier plan fondent un nouveau centre de recherche mathématique, grâce au financement du fondateur et principal donateur, XTX Markets. XTX Markets s'est engagé à doubler chaque don ou promesse de don en 2023 à hauteur d'un million d'euros pour la création du Centre.

La mission du Centre sera de soutenir la recherche de haut niveau en mathématiques, avec un accent particulier sur la formation des jeunes générations de mathématiciens et le développement des mathématiques en Ukraine.

S'appuyant sur une solide tradition mathématique en Ukraine, le nouveau Centre sera un lieu d'excellence et de liberté dans la recherche. Il deviendra le lieu où les mathématiciens du monde entier pourront échanger de nouvelles idées, collaborer et partager leurs connaissances avec des chercheurs.

Le Centre pourrait s'installer à Kiev, à Kharkiv ou à Lviv ; le choix final de l'emplacement sera fait en consultation avec la communauté mathématique et d'autres partenaires. Le Centre mettra en avant sa nature internationale et sa diversité. Le Centre visera également à rejoindre l'European Research Centres on Mathematics (ERCOM, Centres européens de recherche en mathématique), un comité relevant de la Société mathématique Européenne.

En tant que fondation indépendante, le Centre sera dirigé par un Conseil d'administration composé de personnalités de premier plan issues des organisations partenaires et des donateurs. Un conseil scientifique supervisera ses programmes et activités mathématiques. La phase de mise en place est dirigée par le Comité de coordination du Centre et un Conseil consultatif international composé de mathématiciens exceptionnels. Parmi ceux-ci se trouvent quatre lauréats de la médaille Fields : Vladimir Drinfeld (Université de Chicago), Peter Scholze (Université de Bonn et directeur de l'Institut Max Planck), Maryna Viazovska (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) et Efim Zelmanov (Université de Californie à San Diego).

Maryna Viazovska, de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et lauréate de la Médaille Fields 2022, a commenté : « C'est formidable de voir le Centre international de mathématiques en Ukraine rassembler les esprits mathématiques les plus brillants autour d'un projet aussi merveilleux. Le soutien de notre fondateur et principal donateur, XTX Markets, est crucial pour cette étape fondamentale et nous sommes impatients de travailler avec eux à l'avenir. »

Masha Vlasenko, de l'Institut de mathématiques de l'Académie Polonaise des sciences, a commenté : « L'idée d'un institut mathématique indépendant en Ukraine est chère à nos collègues depuis des années. Avec le soutien de XTX Markets, nous transformons ce rêve de longue date en réalité. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers XTX et, en travaillant ensemble, je suis convaincue que cette initiative connaîtra un grand succès. »

Alex Gerko, fondateur et co-PDG de XTX Markets, a commenté : « Le Centre international de mathématiques aidera les chercheurs Ukrainiens à collaborer avec le reste du monde et à partager la tradition mathématique exceptionnelle du pays. XTX doublera chaque don recueilli, c'est pourquoi nous encourageons les entreprises et les fondations à donner généreusement pour soutenir cette importante initiative. Nous espérons que le Centre ouvrira bientôt ses portes dans une Ukraine libre et pacifiée. »

Une réunion pour évoquer le lancement du Centre aura lieu à l'Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES) le 12 janvier. Les présidents des sociétés mathématiques de Kiev, Lviv et Tchernivtsi, et le recteur de l'École d'économie de Kiev participeront également à l'événement.

À propos de XTX Markets



XTX Markets est une société de trading algorithmique de premier plan qui collabore avec des contreparties, des bourses et des plateformes d'e-trading à l'échelle mondiale pour fournir des liquidités sur les marchés des actions, des changes, des obligations à taux fixe et des matières premières. XTX compte plus de 180 employés basés à Londres, Paris, New York, Bombay et Singapour. XTX figure parmi les cinq principaux fournisseurs de liquidités à l'échelle mondiale sur le marché des changes (Euromoney de 2018 à aujourd'hui) et est aussi le plus grand fournisseur de liquidités en actions européennes (via son internalisateur systématique) (Rosenblatt 2020 et 2021).

Dans un monde en évolution, XTX Markets est à l'avant-garde pour rendre les marchés financiers plus équitables et plus efficaces pour tous.

XTX Markets a également annoncé récemment son soutien au programme de bourses d'études supérieures de l'Université d'Oxford pour l'Ukraine avec une subvention de 602 550 de livres sterling, auprès de son fonds pour les sanctuaires académiques de 15 millions de livres sterling, établi pour soutenir les étudiants et les chercheurs affectés par la guerre en Ukraine. Ces bourses aideront jusqu'à 18 étudiants diplômés qui ont été déplacés par la guerre en Ukraine à suivre un cours de maîtrise à temps plein à Oxford.

Pour plus d'informations, consultez : https://www.xtxmarkets.com/

À propos du Centre international de mathématiques en Ukraine :



Le Centre est légalement représenté par une organisation non gouvernementale enregistrée en Ukraine. Comme l'affirme son statut : « Les objectifs principaux de l'organisation sont le soutien de la recherche de pointe en sciences mathématiques en Ukraine et dans le monde, la promotion de la coopération des scientifiques Ukrainiens avec la communauté scientifique mondiale, ainsi que des activités d'éducation et de sensibilisation. » Dans un premier temps, la principale activité régulière du Centre sera d'organiser des programmes thématiques d'une durée pouvant aller d'un mois à un semestre complet. Les propositions de programmes dans tous les domaines des mathématiques seront les bienvenues, avec une certaine priorité accordée aux sujets dans lesquels il y a une forte représentation en Ukraine. Un conseil scientifique international sera chargé de sélectionner les meilleures propositions. Les programmes comprendront plusieurs activités telles que des séries de cours magistraux donnés par des invités de marque, des séminaires hebdomadaires, des conférences, des ateliers et des cours d'été et d'hiver pour les étudiants. À l'avenir, le Centre mettra en place une fondation pour les bourses de recherche scientifique de longue durée et les chaires permanentes.

Pour plus d'informations, consultez : mathcentre.in.ua

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1930014/XTX_Markets_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 12 janvier 2023 à 08:25 et diffusé par :