TRG annonce l'acquisition de Real World Communications





Le fournisseur mondial de solutions de gestion poursuit son plan de croissance ambitieux en acquérant un fournisseur canadien de solutions sans fil

CLEVELAND, le 12 janv. 2023 /CNW/ - TRG, un fournisseur mondial de solutions de gestion axé sur la mobilité,les terminaux de point de vente et les paiements, a acquis Real World Communications Inc. (RWC), un fournisseur ontarien établi de solutions sans fil et réseau et d'appareils mobiles.

La nouvelle suit de quelques semaines l'annonce d'une expansion majeure des activités de TRG au Canada, dont un déménagement dans des installations plus vastes à Scarborough en banlieue de Toronto et le lancement des opérations de de cryptage de clés pour terminaux de paiements.

« Nous sommes constamment à la recherche de partenaires qui adhèrent à notre vision pour soutenir nos efforts d'expansion au Canada et en Europe, déclare le président de TRG, Sean Kennedy. L'équipe de RWC offre une expertise essentielle reliés à notre offre de services dans de des secteurs d'importants secteurs d'activités tel que la santé, le transport, la logistique et l'industrie manufacturière. »

« Nous sommes très heureux de nous joindre à la famille TRG, soutient le président de RWC, Paul Brannigan. Notre équipe apporte une grande connaissance de l'industrie, tandis que la vaste offre de services de TRG nous permettra d'offrir une importante valeur ajoutée à nos clients. »

Grâce à ses installations réparties aux États-Unis, au Canada et en Europe, TRG propose une gamme complète de services de gestion du cycle de vie des produits technologiques, offrant une solution de guichet unique indépendante des fournisseurs, de l'étape du cycle de vie et du service.

L'entreprise assure la gestion de plus de 10 millions d'appareils et compte plus de 5 000 clients. En mars 2022, TRG a de nouveau été reconnu comme l'un des plus importants fournisseurs de services de gestion en Amérique du Nord en figurant sur la liste « Élite 150 » de CRN pour une deuxième année consécutive.

Pour en savoir plus, visitez https://www.trgsolutions.com/ .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981720/TRG_Logo.jpg

SOURCE TRG

Communiqué envoyé le 12 janvier 2023 à 08:10 et diffusé par :