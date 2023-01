Brandt réconforte en investissant 500 000 $ dans les collectivités





REGINA, Saskatchewan, 12 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le groupe d'entreprises Brandt est fier d'annoncer son soutien à des organismes de bienfaisance locaux et nationaux avec des engagements financiers totalisant 500 000 $. Pour la troisième année consécutive, Brandt a organisé une célébration des fêtes en ligne avec ses plus de 6 000 employés à travers le monde. L'événement s'est conclu par l'annonce d'un fonds de 500 000 $ au cours duquel les employés ont voté pour les organismes de bienfaisance qui leur tiennent à coeur. Les résultats de ce vote ont ensuite permis de distribuer des fonds à 14 organisations à but non lucratif de classe mondiale au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.



« Nous sommes très reconnaissants du soutien fidèle de nos clients, de nos employés et des communautés dans lesquelles ils vivent et travaillent », déclare Matt Semple, premier vice-président du marketing de Brandt. « Le fonds des Fêtes Un milliard de mercis! de Brandt est notre façon de dire « merci » et aucun moment de l'année ne pourrait convenir mieux pour cela que la période des fêtes. »

Comme l'entreprise s'est considérablement développée au cours des dernières années, il en va de même pour la taille totale du fonds des Fêtes Un milliard de mercis!, qui a doublé depuis la première année du programme en 2020. Les bénéficiaires de cette année, par pays, sont les suivants :

Canada (275 000 $ CA)

Société canadienne du cancer 127 000 $

OEuvres des Manoirs Ronald McDonald 74 000 $

Croix-Rouge : Appel au soutien humanitaire de l'Ukraine au Canada 37 000 $

Société canadienne de la sclérose en plaques 27 000 $

Institut national canadien pour les aveugles 10 000 $

É.-U. (75 000 $US)

Hôpital de recherche pour enfants St. Jude 37 500 $

Illinois Cancer Care 19 500 $

Projet Wounded Warrior 18 000 $

Australie (75 000 $ AU)

The Royal Flying Doctor Service 37 000 $

Ronald McDonald House Charities 23 000 $

Rural Aid 15 000

Nouvelle-Zélande (75 000 $ NZ)

Société du cancer de Nouvelle-Zélande 41 000 $

New Zealand Rural Support Charitable Trust 25 500 $

Fondation du coeur de Nouvelle-Zélande 8 500 $

« C'est passionnant de voir nos employés s'impliquer dans la façon dont le fonds des Fêtes est distribué », conclut M. Semple. « Les organismes de bienfaisance qu'ils ont choisi de soutenir cette année ont un impact positif énorme sur la vie des gens, à la fois au niveau local et dans le monde entier. »

L'année 2022 marque le 11e anniversaire du programme « Un milliard de mercis! » de Brandt. Depuis sa création, plus de 22 millions de dollars ont été investis dans les communautés locales et les partenaires communautaires à travers l'empreinte de l'entreprise.

À propos du groupe d'entreprises Brandt

Le Groupe d'entreprises Brandt, dont le siège social est situé à Regina, Saskatchewan, Canada, est une entreprise privée de fabrication et de distribution qui dessert un public international croissant dans des secteurs tels que l'agriculture, la construction, la foresterie, le rail, les mines, l'acier, le transport, la manutention et l'énergie. L'entreprise compte plus de 6000 employés et plus de 170 sites au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Brandt est l'une des plus grandes entreprises privées du Canada et fait partie du groupe d'élite des membres du Club Platine des sociétés les mieux gérées du Canada.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/81a977c9-ad98-43a9-bdbd-6bd4d091c21f/fr

Communiqué envoyé le 12 janvier 2023 à 08:00 et diffusé par :