UKRAINE HOUSE DAVOS SE TIENDRA DU 16 AU 19 JANVIER À DAVOS

LONDRES, 12 janvier 2023 /PRNewswire/ -- DAVOS ? Ukraine House Davos ouvrira ses portes le 16 janvier 2023 pour offrir quatre jours de panels et d'événements culturels en marge du Forum économique mondial. De retour pour une cinquième édition, l'événement de cette année vise à accroître la solidarité et le soutien de la communauté internationale à l'égard de l'Ukraine.

Les dirigeants et les citoyens ordinaires de l'Ukraine ont inspiré le monde entier par leurs actes de bravoure exceptionnels, que ce soit sur le champ de bataille ou dans les domaines du bénévolat, de la diplomatie et de l'économie. Comme le président Volodymyr Zelensky l'a déclaré dans son récent discours historique à la session conjointe du Congrès des États-Unis à Washington, D.C., « l'Ukraine n'est pas tombée, l'Ukraine est vivante et continue de se battre ». Malgré l'invasion du pays par la Russie, l'Ukraine demeure unie, rebelle, déterminée, forte et résiliente. Il ne s'agit pas seulement d'une guerre contre l'Ukraine, mais d'une attaque contre les principes et les valeurs du monde démocratique.

Ukraine House Davos mettra en lumière la bravoure et le leadership incroyables de l'Ukraine, tout en explorant des moyens de reconstruire et d'investir dans l'avenir d'une Ukraine pacifique et souveraine.

« Cette année, Ukraine House Davos misera sur l'élan mondial de soutien à l'Ukraine qui a uni le monde démocratique au cours de la dernière année, a déclaré Ulyana Khromyak, directrice exécutive d'Ukraine House Davos. Les Ukrainiens ont vécu une année extrêmement difficile et leurs difficultés, leur douleur et leur souffrance se poursuivent chaque jour. Le fait de savoir que Davos et l'ensemble de la communauté internationale soutiennent l'Ukraine a été une grande source de force pour notre pays. Nous devons défendre notre souveraineté, continuer de lutter pour notre liberté et notre avenir européen, et nous nous réjouissons à la perspective de reconstruire et de revitaliser notre grand pays. Nous sommes honorés d'accueillir des conférenciers de renommée internationale et des modérateurs de premier ordre, et, par-dessus tout, d'inspirer les Ukrainiens qui défendent leur nation en première ligne, en plus de soutenir la résilience et la résistance du pays par tous les moyens possibles. Nous sommes impatients de vous accueillir à Ukraine House Davos. »

Parmi les intervenants figureront de hauts responsables ukrainiens, des maires de villes ukrainiennes assiégées, des décideurs politiques du monde entier, des militants humanitaires et des chefs d'entreprise internationaux, des journalistes et des partisans d'une Ukraine libre. Un panel spécial présentera des héros ukrainiens qui se battent dans les points chauds les plus dangereux. Pour s'inscrire et voir le programme complet, rendez-vous sur www.UkraineHouseDavos.com . Parmi les intervenants figurent:

Andriy Yermak , Chef du bureau du Président de l' Ukraine (par liaison vidéo)

Chef du bureau du Président de l' (par liaison vidéo) Yulia Svyrydenko, première vice-première ministre de l' Ukraine , ministre du Développement économique et du Commerce

première vice-première ministre de l' , ministre du Développement économique et du Commerce Mykhailo Fedorov , vice-premier ministre et ministre de la Transformation numérique de l' Ukraine

, vice-premier ministre et ministre de la Transformation numérique de l' Oleksandr Koubrakov, premier ministre adjoint de la restauration de l' Ukraine , ministre des Collectivités, des Territoires et du Développement des infrastructures de l' Ukraine (par liaison vidéo)

premier ministre adjoint de la restauration de l' , ministre des Collectivités, des Territoires et du Développement des infrastructures de l' (par liaison vidéo) Rostyslav Shurma, chef adjoint du bureau du Président de l' Ukraine

chef adjoint du bureau du Président de l' Oleksii Reznikov , ministre de la Défense de l' Ukraine (par liaison vidéo)

ministre de la Défense de l' (par liaison vidéo) Dmytro Kuleba , ministre des Affaires étrangères de l' Ukraine (par liaison vidéo)

ministre des Affaires étrangères de l' (par liaison vidéo) German Galushchenko, ministre de l'Énergie de l' Ukraine (par liaison vidéo)

ministre de l'Énergie de l' (par liaison vidéo) Oleksandr Tkachenko , ministre de la Culture et de la Politique de l'information de l' Ukraine

ministre de la Culture et de la Politique de l'information de l' David Arakhamia, Chef de la faction parlementaire Serviteur du peuple, secrétaire du Conseil national d'investissement de l' Ukraine (par liaison vidéo)

Chef de la faction parlementaire Serviteur du peuple, secrétaire du Conseil national d'investissement de l' (par liaison vidéo) Yehor Cherniev, député ukrainien, président de la délégation permanente de l' Ukraine à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN

député ukrainien, président de la délégation permanente de l' à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN Kyrylo Budanov , major-général, Chef du renseignement de défense de l' Ukraine (par liaison vidéo)

major-général, Chef du renseignement de défense de l' (par liaison vidéo) Rustem Umerov , président du Fonds de la propriété de l'État de l' Ukraine

président du Fonds de la propriété de l'État de l' Oleksiy Chernyshov , directeur général de Naftogaz

directeur général de Naftogaz Vitaliy Klitchko , maire de la ville de Kiev

maire de la ville de Oleksandr Senkevych, maire de la ville de Mykolaïv

maire de la ville de Mykolaïv Andriy Sadovyi, maire de la ville de Lviv

maire de la ville de Lviv Serhiy Sukhomlyn, maire de la ville de Jytomyr

maire de la ville de Jytomyr Dr Werner Hoyer , président de la Banque européenne d'investissement

président de la Banque européenne d'investissement Odile Renaud-Basso , présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

, présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement Makhtar Diop , directeur général de la Société financière internationale

, directeur général de la Société financière internationale Kersti Kaljulaid , Présidente de l'Estonie (2016-2021), mandataire mondiale du Secrétaire général de l'ONU pour le programme « Chaque femme, chaque enfant », membre du conseil de YES.

Présidente de l'Estonie (2016-2021), mandataire mondiale du Secrétaire général de l'ONU pour le programme « Chaque femme, chaque enfant », membre du conseil de YES. José Andrés, fondateur de World Central Kitchen

fondateur de World Central Kitchen Scott Kelly , astronaute américain, ambassadeur d'United24

astronaute américain, ambassadeur d'United24 Elina Svitolina, joueuse de tennis ukrainienne, ambassadrice d'United24

joueuse de tennis ukrainienne, ambassadrice d'United24 Andriy Shevchenko, joueur de football ukrainien, ambassadeur d'United24 (par liaison vidéo)

joueur de football ukrainien, ambassadeur d'United24 (par liaison vidéo) Yaroslava Gres, coordinatrice d'United24

coordinatrice d'United24 Michael Capponi , fondateur et président de Global Empowerment Mission

, fondateur et président de Global Empowerment Mission Simonas Kairys, Ministre de la Culture de la République de Lituanie

Ministre de la Culture de la République de Lituanie Masi Nayyem, avocat ukrainien, lieutenant des forces armées ukrainiennes

avocat ukrainien, lieutenant des forces armées ukrainiennes Illia (Gandalf) Samoilenko, commandant adjoint du régiment des opérations spéciales d'Azov, Garde nationale de l' Ukraine

commandant adjoint du régiment des opérations spéciales d'Azov, Garde nationale de l' Julia (Taira) Paevska, militaire ukrainienne, ambulancière paramédicale, bénévole

militaire ukrainienne, ambulancière paramédicale, bénévole Yegor Firsov , avocat ukrainien, médecin militaire, conducteur d'évacuation et tireur (par liaison vidéo)

avocat ukrainien, médecin militaire, conducteur d'évacuation et tireur (par liaison vidéo) Krystina Waler , directrice, Ukrainian Initiatives, Temerty Foundation

, directrice, Ukrainian Initiatives, Temerty Foundation Olena Kryvenko , bénévole, présidente du Conseil de l'organisme de bienfaisance « Kolo »

, bénévole, présidente du l'organisme de bienfaisance « Kolo » Iryna Kondratova , responsable du centre périnatal régional de Kharkiv

, responsable du centre périnatal régional de Kharkiv Andy Hunder , président de l'American Chamber of Commerce en Ukraine

, président de l'American Chamber of Commerce en Ben Driggs , président, Régions mondiales à forte croissance, Honeywell

, président, Régions mondiales à forte croissance, Honeywell Max Liashko , PDG de Parimatch

, PDG de Parimatch Marta Poslad, directrice, CEE et politique publique transatlantique, Google

directrice, CEE et politique publique transatlantique, Google Alex Long , directeur EMEA des politiques publiques, Opportunity Territories, Netflix

directeur EMEA des politiques publiques, Opportunity Territories, Netflix Yuliya Badritdinova , directrice générale de McDonald's en Ukraine , République tchèque et Slovaquie

, directrice générale de McDonald's en , République tchèque et Slovaquie Oleg Derevianko , président et visionnaire en chef d'Information Systems Security Partners (ISSP) en Ukraine

président et visionnaire en chef d'Information Systems Security Partners (ISSP) en John E. Herbst , directeur principal du centre eurasien d'Atlantic Council

directeur principal du centre eurasien d'Atlantic Council Iryna Ozymok , fondatrice du Sommet international des maires

, fondatrice du Sommet international des maires Vadym Denysenko , directeur exécutif de l'Institut ukrainien pour l'avenir

directeur exécutif de l'Institut ukrainien pour l'avenir Zanny Minton Beddoes , rédactrice en chef de The Economist

rédactrice en chef de The Economist Daniel Kurtz-Phelan, rédacteur de Foreign Affairs

rédacteur de Foreign Affairs Katya Soldak , directrice de la rédaction, Forbes Media International Editions

Cette année, Promenade 59 est devenu un espace commun pour Ukraine House Davos et le projet Ukraine is You, qui est organisé par la Fondation Victor Pinchuk en collaboration avec le Bureau du Président de l'Ukraine. Ukraine is You tient une exposition sur les sentiments de souffrance, de perte humaine, de libération et d'espoir suscités par l'invasion russe de l'Ukraine. Dans le cadre des discussions et des événements programmés, les invités exploreront ces sujets avec des personnes travaillant sur le terrain en Ukraine, des penseurs de renommée mondiale ainsi que des représentants du monde des affaires et de la politique engagés à soutenir la défense de la liberté et de la vie en Ukraine.

Ukraine House Davos est dirigé par une nouvelle directrice exécutive, Ulyana Khromyak, et co-organisé par Western NIS Enterprise Fund, la Fondation Victor Pinchuk et Horizon Capital. Le comité organisateur d'Ukraine House Davos est composé de quatre femmes qui se sont portées volontaires pour organiser l'événement: Jaroslawa Johnson, présidente et PDG de Western NIS Enterprise Fund ; Svitlana Grytsenko, membre du conseil d'administration de la Fondation Victor Pinchuk; Lenna Koszarny, associée fondatrice et PDG de Horizon Capital et Ulyana Khromyak, directrice exécutive de Ukraine House Davos.

Nous vous invitons à consulter notre site Web pour vous inscrire à l'événement et obtenir de plus amples informations: www.ukrainehousedavos.com

Ukraine House Davos ouvrira ses portes du lundi 16 janvier à 17 h HEC jusqu'au jeudi 19 janvier à 22 h HEC.

Vous pouvez également suivre l'événement sur les médias sociaux.

