L'avenir des véhicules électriques : intégration de la cellule et du châssis - Neta Auto et CATL vont développer conjointement le CIIC





SHANGHAI, 12 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le 10 janvier, Neta Auto et CATL (Shanghai) Intelligent Technology Co., Ltd, une filiale de Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL), ont signé un accord de coopération sur le châssis intelligent intégré de CATL (CIIC). Neta Auto deviendra la première marque des startups chinoises de véhicules électriques à développer le CIIC.

Selon les termes de cet accord, Neta Auto et CATL (Shanghai) Intelligent Technology vont coopérer de manière intensive sur le CIIC. Grâce à la technologie CTC (Cell to Chassis, de la cellule au châssis), les composants clés de la batterie et d'autres systèmes sont intégrés dans la partie inférieure du véhicule, sans besoin de blocs de batterie séparés. Cela permet de réduire le coût d'acquisition pour les utilisateurs et la consommation d'énergie, d'augmenter la distance par charge et de faire plus de place pour les passagers.

La coopération stratégique entre Neta Auto et CATL remonte à 2021. Cette fois, Neta Auto ne se contente pas de mener une coopération intégrale avec CATL en matière de R&D technologique et de garantie de la chaîne d'approvisionnement, mais va plus loin en étudiant conjointement la possibilité pour les véhicules de recourir au châssis de style skateboard.

Peng Qingfeng, cofondateur de Neta Auto, a déclaré : « La coopération est un déploiement essentiel des deux parties à l'ère des véhicules électriques intelligents, ainsi qu'un choix inévitable de valeurs communes. Cette coopération permettra à Neta Auto de concevoir des véhicules intelligents plus confortables et plus puissants, de manière plus rapide et plus économique. Nous pourrons ainsi mettre en oeuvre plus efficacement la valeur de marque de l'égalité technologique dans le monde entier. »

Le CIIC aidera les produits Neta Auto à atteindre un niveau supérieur en matière de distance par charge, de sécurité et de conduite intelligente, afin d'offrir aux clients des VE plus sûrs, plus confortables et plus maniables.

La coopération entre Neta Auto et CATL (Shanghai) Intelligent Technology sur le CIIC est une « alliance puissante ». Cette coopération permettra d'améliorer davantage l'écosystème des deux entreprises dans toute la chaîne industrielle et de faire progresser conjointement le développement des véhicules électriques et intelligents en Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1981251/Photo_strategic_cooperation_signing_ceremony.jpg

