King Street vend un immeuble de bureaux moderne et durable à Hoofddorp





AMSTERDAM, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- King Street Capital Management (« King Street »), une société mondiale de gestion de placements, a annoncé la vente de Pharos (le « bâtiment »), un immeuble de bureaux iconique aux Pays-Bas.

La vente fait suite à l'achat initial de King Street de Pharos en janvier 2016 pour rejoindre son large portefeuille de six actifs « bureau » situés à proximité des stations ferroviaires dans des villes régionales néerlandaises clés. Le bâtiment, construit en 2004, se situe à Hoofddorp, un marché bureau établi, dans la zone métropolitaine d'Amsterdam qui dessert superbement l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol. Main dans la main avec son partenaire, King Street a considérablement rénové le bâtiment de 2018 à 2020, pour le transformer en un espace de bureaux à locataires multiples attrayant. Pharos dispose d'approximativement 25 057 mètres carrés de superficie locative et est actuellement loué à 89 % par une base de locataires diversifiée et internationale.

« Nous sommes ravis d'avoir respecté le business plan de ce projet, qui soutient encore davantage notre mandat d'investissement de transformation de biens immobiliers idéalement situés dans des villes européennes clés en actifs modernes, de haute qualité, et durables » a affirmé Paul Brennan, directeur général et codirecteur de l'Immobilier chez King Street.

Avec un focus sur la durabilité, la santé et le bien-être, Pharos s'est vu décerner les notes maximales pour le DPE et le certificat BREEAM In-Use. De plus, le bâtiment offre aux locataires des espaces communs et des salles de réunion de très haute qualité, un atrium spacieux, un restaurant bio qui propose de la nourriture biologique, fraîche et locale, une terrasse en extérieur, une salle de sport et un grand parking.

