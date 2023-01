Le gouvernement du Canada nomme une représentante spéciale du ministre et une organisation dirigée par des Autochtones pour donner suite aux appels à la justice





OTTAWA, ON, le 10 janv. 2023 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé la nomination de Jennifer Moore Rattray à titre de représentante spéciale du ministre qui présentera des conseils et des recommandations, au moyen de la collaboration avec les familles, les survivants, les partenaires et les organismes, à l'appui de l'appel à la justice 1.7, soit créer un poste d'ombudsman des droits de la personne.

Jennifer Moore Rattray est membre de la Première Nation de Peepeekisis en Saskatchewan, et détient actuellement le titre de directrice de l'exploitation à l'Organisation des chefs du Sud. Elle est l'ancienne directrice générale de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées qui a permis de présenter un rapport final et 231 appels à la justice au premier ministre du Canada et aux premiers ministres provinciaux et territoriaux en juin 2019. Elle a également déjà occupé le poste de sous-ministre adjointe au sein du gouvernement du Manitoba.

En outre, l'honorable Marc Miller a annoncé qu'Innovation 7, un organisme autochtone, a été choisi pour élaborer des recommandations en vue de mettre en oeuvre un mécanisme de surveillance qui favorisera la responsabilisation et les progrès dans l'élimination de la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Il s'agit d'une étape concrète pour répondre aux demandes de familles et de survivants relativement à une surveillance et à une responsabilisation accrues, à l'appel à la justice 1.10 de l'Enquête nationale, ainsi qu'à une des priorités à court terme du Plan d'action national.

Les annonces d'aujourd'hui contribuent à réaffirmer l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard d'une véritable réconciliation avec les peuples autochtones et de l'intensification des efforts pour mettre fin à cette crise nationale et améliorer la vie des familles, des survivants et des communautés.

Le gouvernement du Canada continue de travailler en partenariat avec les survivants, les familles, les dirigeants et les partenaires autochtones, ainsi qu'avec les provinces et les territoires, pour mettre en oeuvre le Plan d'action national et la Voie fédérale, et ainsi apporter les changements transformateurs nécessaires et assurer la sécurité des communautés partout au Canada.

« Je suis honorée d'avoir été nommée représentante spéciale du ministre pour entreprendre ce travail important et veiller à ce que les voix des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones soient entendues, reconnues et reflétées dans les priorités et les recommandations formulées dans le cadre de cette initiative. »

Jennifer Moore Rattray, représentante spéciale du ministre

« La responsabilisation est un élément important dans la lutte pour mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones. À titre de représentante spéciale du ministre, Jennifer Moore Rattray jouera un rôle essentiel dans la mobilisation des peuples, des familles et des survivants autochtones, des organisations de femmes autochtones et des organismes de personnes 2ELGBTQI+ autochtones pour qu'ils formulent des recommandations utiles qui favoriseront les progrès dans la mise en oeuvre des appels à la justice. Sa nomination et les résultats qui en découlent représentent également une étape importante en vue de faire une différence dans la vie des survivants, des familles et des communautés - pour mettre fin à cette crise nationale. »

L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones

La Voie fédérale représente la contribution du Canada au vaste Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, élaboré en partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, des Autochtones, des survivants, des familles et des organisations de femmes autochtones, en réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

élaboré en partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, des Autochtones, des survivants, des familles et des organisations de femmes autochtones, en réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. L'appel à la justice 1.7 du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées demande aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, en partenariat avec les peuples autochtones, de créer un poste d'ombudsman national des droits des Autochtones et des droits de la personne, qui aura autorité dans tous les domaines de compétence, et de mettre sur pied un tribunal national des droits des Autochtones et des droits de la personne. L'appel à la justice 1.7 déclare que l'ombudsman et le tribunal doivent être indépendants des gouvernements et avoir le pouvoir d'examiner les plaintes en matière de violation des droits autochtones et des droits de la personne déposées tant par des personnes que par des communautés autochtones. Ils doivent aussi pouvoir mener des évaluations exhaustives et indépendantes des services gouvernementaux destinés aux personnes et aux communautés inuites, métisses et des Premières Nations, afin de mesurer la conformité aux lois régissant les droits de la personne et les droits des Autochtones.

L'appel à la justice 1.10 du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées demande au gouvernement fédéral de créer un mécanisme indépendant pour rendre compte au Parlement chaque année de la mise en oeuvre des appels à la justice de cette Enquête nationale.

Jennifer Moore Rattray est une cadre qui compte 25 années d'expérience dans différents domaines, y compris le secteur gouvernemental, sans but lucratif, les secteurs de l'éducation postsecondaire, des médias et des communications. Elle détient une maîtrise en administration publique avec distinction de l'Université de Winnipeg et de l'Université du Manitoba (double diplôme).

est une cadre qui compte 25 années d'expérience dans différents domaines, y compris le secteur gouvernemental, sans but lucratif, les secteurs de l'éducation postsecondaire, des médias et des communications. Elle détient une maîtrise en administration publique avec distinction de l'Université de et de l'Université du (double diplôme). Les personnes touchées par la question des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées peuvent communiquer avec la Ligne de soutien qui offre des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise. Composez le 1-844-413-6649 pour avoir accès sans frais à la ligne d'urgence. Ce service est offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

