Décès d'un détenu de l'Établissement d'Edmonton





EDMONTON, AB, le 10 janv. 2023 /CNW/ - Le 8 janvier 2023, Nicholas Job, un détenu de l'Établissement d'Edmonton, est décédé sous notre garde.

Au moment du décès, la personne purgeait, depuis le 6 juillet 2021, une peine de deux ans et un jour pour possession d'une arme contrairement à une ordonnance de probation, pour possession d'une arme à feu lorsqu'elle est sciemment interdite, pour possession de biens criminellement obtenus de plus de 5 000 $ et pour deux infractions à la Loi sur la sécurité routière de l'Alberta.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.

Liens pertinents

Site Web du SCC

Directive du commissaire : Décès d'un détenu

Décès en établissement

Établissement d'Edmonton

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Communiqué envoyé le 10 janvier 2023 à 15:47 et diffusé par :