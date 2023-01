L'OAG dévoile le classement des compagnies aériennes et des aéroports les plus ponctuels du monde dans sa Punctuality League 2023





L'OAG, la plateforme d'information de premier plan dans le secteur mondial du voyage, a révélé le classement des compagnies aériennes et des aéroports les plus ponctuels au monde dans le cadre de sa Punctuality League 2023.

Parmi les 20 meilleures compagnies aériennes du monde, le Japon occupe la première place avec All Nippon Airways, classée première avec une performance de ponctualité (OTP, on-time performance) de 88,79 %, suivie de Japan Airlines (deuxième ; OTP 88,07 %). LATAM Airlines (OTP 85,03 %) se classe en troisième position et Azul Airlines (OTP 84,87 %) en quatrième position parmi les compagnies aériennes de la région LATAM. Cinq transporteurs américains complètent le Top 10, avec Delta Air Lines (OTP 81,79 %) qui se classe au sixième rang.

Cinq transporteurs européens se sont classés parmi les 20 meilleures méga-compagnies aériennes, dont KLM Royal Dutch Airlines qui occupe la meilleure place au 11e rang (OTP 73,06 %).

Parmi les 20 premiers transporteurs low cost (LCC) dans le monde, la compagnie allemande Eurowings (OTP 95,26 %) s'est classée première, suivie de Thai AirAsia (n°2 ; OTP 92,33 %) et de Jeju Air (n°3 ; OTP 91,84 %). Viva Air Colombia (OTP 81,63 %) se classe au 7e rang des transporteurs de la région LATAM et Southwest Airlines (OTP 71,61 %) au 14e rang des transporteurs américains.

Parmi les 20 meilleurs méga-aéroports du monde, Tokyo Haneda a pris la première place avec une OTP de 88,06 %. En Amérique du Nord, l'aéroport international d'Atlanta Hartsfield-Jackson (OTP 80,08 %) s'est classé en deuxième position et l'aéroport international de Mexico (OTP 72,73 %) en douzième position. L'OTP dans les plus grands aéroports d'Europe a été affectée cette année par les problèmes de ressources opérationnelles rencontrés pendant la période estivale.

« Les performances mondiales en matière de ponctualité atteignent des niveaux qui n'avaient pas été enregistrés avant la pandémie, grâce aux efforts des transporteurs pour atténuer les pressions opérationnelles et les retards », a déclaré John Grant, analyste en chef de l'OAG. « La confiance dans la reprise des voyages s'accroît avec les compagnies aériennes qui passent de nouvelles commandes d'avions, l'annonce de nouveaux itinéraires et les problèmes de main-d'oeuvre qui semblent s'atténuer ».

